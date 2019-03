"Ante el Málaga se vio un equipo arropado, es el camino a seguir", afirma Javi Lara

En la segunda parte de su entrevista con este periódico, Javi Lara se muestra moderadamente optimista sobre las posibilidades del Córdoba de salvar la categoría. "La pasada temporada lo veía bastante más difícil, ahora está más cerca", asegura el capitán montoreño, que cree el partido ante el Málaga, con las nuevas ideas del entrenador Rafa Navarro, marca "el camino a seguir".

-¿Se perdió ante el Málaga una nueva oportunidad?

-Cuando acaba el partido, la sensación que te queda es que has perdido dos puntos. Cuando pasan los días y lo analizas todo un poco, si llegamos a empatar en la misma situación que ellos el punto habría sido muy bueno. Parecía un partido de empate, pero cuando te adelantas te queda la sensación de que has perdido dos puntos. Pero ese es el camino a seguir, que sea vea en el campo que podemos competir ante cualquier rival.

-Al igual que con Curro Torres, no valió con marcar primero.

-La idea que Curro quería que se viera en el equipo nunca se llegó a ver, solo se vieron pinceladas y a ratitos. Su idea de juego era la de ser protagonistas con el balón, pero la situación clasificatoria del equipo, abajo, lo que genera desconfianza entre los jugadores, se juntó con que no éramos capaces de mantener constancia para realizar ese tipo de fútbol. Y eso en Segunda te acaba penalizando, porque los rivales esperan los fallos, y en Segunda siempre los cometes, sino estarías en Primera.

-¿Le viene mejor a este Córdoba el tipo de juego de Rafa Navarro?

-Siempre se puede jugar, pero hay que saber cuándo, conociendo la situación en la tabla del equipo y que cualquier error nos penaliza mucho. Ante el Málaga se vio un equipo muy junto y arropado. Cuando en jornadas atrás se hicieron críticas a nuestros defensas, en este último partido parecían los mejores. Y no es eso, cuando la gente se ayuda y el equipo está junto, en menos metros, es más difícil que a cada jugador se le vea las carencias, todos se ayudan. Antes éramos un equipo más largo y era normal que se vieran esas carencias.

-¿Hubo bajón anímico en los últimos partidos de Curro Torres?

-Yo creo que llegó con una idea de juego 4-3-3 súper ofensivo, y acabó con un 5-4-1. Pienso fríamente que Curro no murió con su idea, pero tampoco sé lo que pensará él. A lo mejor ese cambio de sistema hizo que empezaran las dudas, unido a los malos resultados. Si en esos cinco partidos que empezamos poniéndonos por delante hubiésemos sumado solo tres empates, ahora estaríamos a tiro de piedra de la permanencia. Pero eso es pasado, no podemos perder más energías en ello. Da pena que alguien que se entrega al máximo como Curro no tenga resultados, pero el fútbol a veces no depende de uno solo.

-¿Se ve con opciones de jugar en Almendralejo?

-La pasada jornada me quedé fuera de la convocatoria porque tuve un proceso gripal durante la semana e influyó. Porque por la exigencia diaria de los entrenamientos que prepara Rafa Navarro si te pierdes uno es muy difícil. Y es verdad que no pude dar el máximo debido a la enfermedad. Siempre tienes la ilusión, siempre digo que para todo en la vida queda menos. Cuando estás jugando siempre queda menos para dejar de jugar, y cuando no lo estás haciendo para regresar al campo. Sigo pensando que algún día me va a tocar, porque entreno bien y porque me veo con nivel para poder ayudar. Si es en Almendralejo bienvenido sea, si no otra semana será. Sigo pensando que puedo ayudar, preferí quedarme en el Córdoba pensando en que puedo ayudar. Si pienso que me voy a quedar como un utillero, no me quedo seguramente. He pasado días jodidos con el final del mercado, porque somos personas y se sufre. El fútbol no son 90 minutos semanales, son muchas más cosas. Pero ahora estoy animado, tengo buena predisposición y ojalá me toque.

-¿Se trata de un partido clave?

-Es evidente que para nosotros es un partido clave. Es un duelo de los que señalas como partido importante y que lo puede cambiar todo. La pasada semana hicimos un trabajo al que hay que aferrarse, seguir por ese camino de jugar juntos. Nos espera un rival que también se la está jugando, con una afición que apretará bastante. Pero si estamos compactos y dando esa sensación de equipo, estoy seguro de que vamos a tener opciones porque siempre creamos ocasiones y metemos goles.

-¿Cree que la afición cordobesista puede estar desanimada?

-El Arcángel nunca falla, eso es evidente. Da igual que vayas último o en Segunda B, nunca va a fallar. Solo queda darle agradecimientos a la afición. Yo soy de aquí y lo sufro, y me siento identificado. Son las situaciones que van pasando en el fútbol, nunca te imaginas que el Córdoba esté en esta situación, estamos como un club pequeño pero tenemos que trabajar y salvarnos para volver a ser grandes.

-¿Es optimista respecto a la salvación?

-La pasada temporada lo veía bastante más difícil, ahora está más cerca. Pienso que en jornadas atrás las sensaciones fueron peores que en la segunda vuelta de la pasada temporada, pero ahora veo al equipo otra vez más compacto, más de Segunda División. La pasada temporada bajaron equipos como la Cultural o el Barcelona B que intentaban jugar y bajaron. Hay que saber cómo jugar y cuándo, sabiendo la situación que tenemos.