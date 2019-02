Andrés, contra la «incertidumbre»

Andrés Martín vive un momento especial, ese en el que un aspirante a futbolista está abriéndose camino y no solo a base de titularidades, también de goles. El sevillano explicó ayer que «si el míster me da la oportunidad yo quiero aprovecharla con goles. Me está dando esas oportunidades; estoy contento por los goles y ahora, a seguir sumando». El mismo futbolista admite que ni él mismo esperaba estar en la actual situación y que «me gusta más jugar de extremo derecho, porque puedo meterme por dentro a pierna cambiada, asociarme con el punta y disparar. Pero yo juego donde me ponga el míster».



También habló Andrés Martín del encuentro del próximo domingo en Almería y de cómo lo afrontará el Córdoba, con las bajas seguras de Chus Herrero y Miguel Flaño. «El Almería es un rival complicado, es muy vertical y tiene jugadores muy rápidos. Vamos a intentar cometer los menos errores posibles para que sus contragolpes no nos hagan daño. Es una pena lo de Chus y Miguel, el primero estaba un poco tocado pero del segundo no se sabía nada. Espero que se recuperen pronto y que estén con el equipo lo antes posible», deseó el delantero blanquiverde.



Finalmente, también explicó Andrés Martín los problemas que puede tener este Córdoba, según su punto de vista. «El otro día creo que empezamos bien el partido, después tuvimos esa incertidumbre en la que no controlamos el encuentro. Pero en la segunda parte salimos bien, tenemos que seguir trabajando para controlar más los partidos, que es lo que nos hace falta», reconoció el delantero.



Además, recordó la salvación del primer equipo en la campaña pasada y cómo llegó el filial hasta la última jornada con serias opciones de salvación. Para Andrés Martín «todo ayuda. Esa experiencia de la temporada pasada sirve mucho. Al final salió todo bien, y esperemos que este año ocurra igual», deseó el delantero.