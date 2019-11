Álvaro Cerezo, abogado de Jesús León: "Dos administradores controlarán el Córdoba CF y el consejo, disuelto"

Al término de la vista por la que se ha decretado libertad con cargos para Jesús León, el abogado del empresario montoreño, Álvaro Cerezo, ha comparecido ante los medios en la Ciudad de la Justicia. "Jesús León está en libertad con cargos, los cuatro por los que se acusaba", así comenzó su intervención Cerezo. Dichos cargos son blanqueo de capitales, apropiación indebida, administración desleal y corrupción.

El abogado de Jesús León ha explicado que el montoreño no ha declarado porque "no hemos podido ver la documentación que hay, era un riesgo declarar sobre cuestiones que a lo mejor no conocemos. Se le llamará a declarar en otro momento cuando las actuaciones sean completas. Se ha acogido a su derecho a no declarar, un derecho que le asiste para que, en el caso de que declaremos y no conozca alguna de las cosas que se le soliciten podría incurrir en algún problema para él",

El abogado de Jesús León, Álvaro Cerezo. AJ GONZÁLEZ

Jesús León no será presidente del Córdoba CF desde mañana

Como medida penal, el juez ha decretado que "a partir de mañana, dos administradores judiciales tomen el control del club, por lo que Jesús León no será presidente desde mañana y el consejo de administración quedará disuelto". Cerezo apuntó que "otra cosa es la propiedad de las acciones, que eso lo investigará el Juzgado de Instancia 102 de Madrid".

Además, las dos partes que quedan en el proceso, Jesús León y Minoritarios, deben ponerse de acuerdo para nombrar un interventor al ser partes afectadas en el proceso. Este interventor velará por sus intereses dentro de la nueva gestión de los dos administradores, que son los que llevarán el control ejecutivo del club. Cerezo ha explicado que si León y Minoritarios no se ponen de acuerdo, será el juez el que nombre a dicho interventor.

Cerezo ha añadido que "Zulategui ha quedado fuera de la causa porque no es perjudicado por la posible comisión del delito; Minoritarios y Fiscalía no han pedido prisión porque no han visto que haya riesgo de que peligre la administración".

Cerezo ha querido aclarar que "los administradores no pueden convocar una junta general de accionistas porque no hay consejo. La lógica me dice que si no está determinada la propiedad de las acciones sería un riesgo convocar la junta general".

Por otra parte, Cerezo ha reiterado que "los administradores no pueden pedir la liquidación del club, eso le corresponde al juez de la administración concursal; ahora mismo el club está en una situación de acuerdo concursal y para dar ese paso, había que iniciar otro trámite para iniciar dicha acción concursal".

"La administración judicial es una medida cautelar penal y en caso de que se decrete una venta de acciones, el juez levantaría la administración siempre que ese tercero sea solvente económicamente y no tenga ninguna vinculación con la causa". Además, no debe comparecer cada 15 días en el juzgado.

Por último, Cerezo ha señalado que "León está cansado, de hecho no ha querido salir conmigo; aun así, el está contento porque puede ver a su mujer e hijo, que era lo que le importaba". El letrado ha insistido en que "se le ha retirado el pasaporte y solo puede salir de España con autorización previa".

El abogado de Jesús León ha explicado que el plazo mínimo de permanencia de los administradores es "de seis meses", aunque "seguramente se ampliará al máximo, que son 18 meses".