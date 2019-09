Alfonso Serrano: "Ha sido la peor pretemporada que he hecho"

"Ha sido la peor pretemporada que he hecho yo". Así de claro hablaba hace unos minutos Alfonso Serrano, director deportivo del Córdoba CF sobre su periplo profesional, este verano, en la entidad blanquiverde, un periodo de fichajes en el que "hemos tratado de traer a jugadores contrastados, importantes", para lo cual se mantuvieron "conversaciones con muchos de ellos". Sin embargo, "el ruido que ha habido alrededor del club no es el mejor escenario de todos". Serrano no quiso que sonara como "excusa", y añadió que "somos el Córdoba, un gran club, con una afición magnífica, un míster enchufado, con jugadores enchufados. La Liga será larga y dura, pero si estamos unidos, todo será mucho más fácil".

De hecho, el director deportivo blanquiverde añadió que "el abanico español se nos ha cerrado y abrimos el abanico de fuera. Conocemos a los jugadores de fuera, nos pueden dar un salto de calidad importante", argumentando que, precisamente por ese ruido, ha debido acudir más al mercado internacional que al nacional a la hora de incorporar a futbolistas.

Tras insistir en que no quería que sonara como excusa, Serrano desveló que las dificultades para fichar no iban tanto por una cuestión económica, sino porque "es difícil que un jugador baje de categoría. Bajar a Segunda B, aunque sea al Córdoba, les cuesta mucho. Les entiendo, es normal. David Rodríguez, en vez de venir al Córdoba, se va al Racing y no es una cuetión económica, sino de categoría" y reconoció que también tuvo cerca de incorporar a Víctor Casadesús.

Tampoco quiso hablar del presupuesto del que ha dispuesto. "No soy la persona idónea para decirlo y la ley protección datos no me permite decir nada". A pesar de todo, Serrano aseguró que no se arrepiente de haber llegado al Córdoba. "Hemos pasado momentos malos, pero cuando tomas una decisión debes afrontar lo bueno y lo malo. Este club te engancha, te atrapa, le está pasando tambien al cuerpo técnico y estamos muy contentos en todos los aspectos. Hemos pasado momentos duros, críticos, pero de todo se sale. Lo que no te mata te hace más fuerte", aseveró el director deportivo del Córdoba CF.