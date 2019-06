Ahora ya nos consta a todos

La litotes es una figura retórica (también llamada atenuación o hiposemia) que atempera un concepto abrupto. Por ejemplo, «no aplaudo lo que haces», en lugar de «lo critico». En esa línea de negaciones con trampa se dice también «no está usted admitido» en vez de «le hemos rechazado»; o «no se permite fumar» en vez de «está prohibido». La aclaración es del escritor y periodista Álex Grijelmo, aunque estoy por jurar que Carlos González tiene en su cercanía a algún consejero sobre expresión oral.

Lo digo porque en su periplo mediático cordobés fue preguntado en más de una ocasión sobre la indemnización, cercana al millón de euros, que debía pagar el Córdoba a Grucal por la no realización de la ciudad deportiva en el Parque del Canal. En las dos ocasiones que le escuché -compareció varias más, pero solo tuve tiempo para esas dos- repitió la misma respuesta: «No me consta». Grijelmo explicaba en un artículo, hace años, que la litotes es utilizada hasta el abuso por los comparecientes en juicios. Explicaba, como otro ejemplo, que «uno de los miembros de una familia le pide a otro que le alcance el arroz, a lo que este último contesta un rato después: ‘No lo encuentro’.

Eso puede significar tanto que no hay arroz en la casa como que no lo ha buscado bien, o incluso que ni se ha molestado en hacerlo o que ni siquiera sabe en qué estante se coloca. Pero sigue siendo cierto que no lo ha encontrado, frase de la cual no se deduce en ninguno de esos supuestos un falso testimonio: porque no ha dicho que el arroz no esté, ni que no tenga la intención de buscarlo, sino que no le consta».

A pesar de las insistentes preguntas, González respondía que «no le constaba» dicho documento, por lo que muchos, automáticamente, entendieron que dicho documento no existía.

No es raro que se olvidase, la lista de agentes y proveedores sin cobrar aún perdura, pero ya que tenía al lado «El Libro Gordo de Petete» -la escritura de compraventa- podía haberlo consultado. Ahora ya le consta a él y a todos: sí que había arroz. En concreto, arroz con pollo.