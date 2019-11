Agné: "La actitud de los jugadores es excelente"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha calificado como "excelente" la actitud de sus jugadores en mitad del marasmo extradeportivo que sacude a la entidad blanquiverde. Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido del próximo domingo en Murcia ante el UCAM. "Hacía tiempo que no entrenaba a un grupo con tantas ganas de entrenar. Lo que hemos de intentar es seguir teniendo este clima y este ambiente de trabajo, de dedicación a una profesión que nos gusta mucho, reivindicarnos para que nos den lo que nos merecemos", ha explicado el entrenador aragonés.

Obviamente, buena parte de la comparecencia de Agné ha versado sobre los problemas económicos e institucionales del Córdoba CF. A este respecto, y antes del turno de preguntas, el entrenador blanquiverde ha agradecido "la colaboración de la empresa PTV para que podamos desplazarnos todos los equipos del club". "La noticia que sé es que esta empresa ha colaborado con el club y vamos a viajar con normalidad como hasta ahora", ha indicado.

Cuestionado sobre la falta de liquidez que atraviesa el club, Agné ha comentado que "cada semana es una, no lo sé. Digo lo que digo cada semana, me dedico a entrenar y a hacer mi trabajo lo mejor que puedo. No puedo comentar nada al respecto, no tengo conocimiento de causa real e intento prestarle la mínima atención a esta noticia".

Además, ha descartado que vayan a llegar fichajes en el mercado de invierno. "Creo en los que tengo aquí. Hablar de incorporaciones tal y como estamos, sin cobrar…no he perdido ni un segundo en pensar si puede venir algún jugador. Pierdo todo el tiempo que tengo para intentar ayudar y mejorar con lo que tengo, en esto estoy centrado".

A ENTRENAR EN SUS VEHÍCULOS PARTICULARES

Por otro lado, Agné ha desvelado que los jugadores y técnicos van a entrenar en sus vehículos particulares a la ciudad deportiva, ya que "la tenemos aquí al lado", y "si podemos ir en coche, tampoco somos marqueses, y así podemos ahorrar algún dinero que puede suponer alguna nómina de un compañero o de un trabajador. Todos tenemos que ayudar, hemos dado un paso al frente porque es necesario".

Precisamente ha destacado la actitud de los futbolistas del Córdoba CF en los entrenamientos, que ha definido de "excelente". Incluso, ha manifestado que "hacía tiempo que no entrenaba a un grupo con tantas ganas de entrenar. Lo que hemos de intentar es seguir teniendo este clima y este ambiente de trabajo, de dedicación a una profesión que nos gusta mucho, reivindicarnos para que nos den lo que nos merecemos".

Al respecto de las charlas que ha tenido con los administradores judiciales, Agné ha comentado que "las empresas han de ser herméticas, y los grupos herméticos, las cosas deben quedar dentro. Hubo una toma de contacto, nos expusieron la situación, pero no voy a decir aquí lo que nos comentaron. Todo el ruido externo muchas veces tampoco es verdad".

Tampoco ha querido posicionarse sobre la posibilidad de que, si se cumpliesen tres meses de impagos de nóminas, algunos jugadores pudieran decidir marcharse a otros clubs. "He venido a Córdoba, estoy muy tranquilo, estoy intentando disfrutar de la ciudad y del día a día de mi trabajo. No sé si se cumplirá el plazo, si se irán en desbandada o harán una huelga a la japonesa. Me desgasto cero. Ni leo ni escucho. A día de hoy no tiene pinta de que vayan a irse, les veo entrenar muy bien".

ANÁLISIS DEL RIVAL, EL UCAM MURCIA

Sobre el rival del domingo, el UCAM Murcia, Agné ha aseverado que "es un rival hecho para estar en la parte alta, con buenas individualidades, está mejorando poco a poco con el nuevo entrenador, y de mitad de campo adelante tiene buen equipo. No esperemos un partido fácil porque es un encuentro entre dos claros candidatos a estar arriba del todo. El UCAM y el Córdoba CF, al igual que el Cartagena, al principio de temporada, aspiraban a ello".

Además, ha rechazado que vaya a cambiar su idea de juego para hacerle frente al conjunto universitario. "Vamos a trabajar desde el balón. Otra cosa es el rival, lo que ofrezca y el día que tengamos nosotros. Ganar fuera de casa siempre es más complicado. Es estadístico, aunque jamas he entendido por qué. Me parece que el Córdoba CF en dos años ha ganado un partido de visitante. Tenemos que ganar fuera lo antes posible, estoy seguro que el equipo irá para arriba en cuanto encadene dos victorias seguidas. La idea de juego no cambiará para nada, excepto algún matiz con algún jugador que entre. Intentaré seguir el camino que hemos trazado".

Además, cuestionado sobre las bajas, Raúl Agné ha indicado que "mentiría si dijera que no me gustaría tenerlos a todos. No miro a quien no está y siempre he tirado de los chavales, siempre he hecho debutar a algunos canteranos. Xavi y Jesús igual entran la semana que viene. Y la plantilla del filial está para sumar", no descartando por tanto que algún canterano pueda ir convocado.