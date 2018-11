Susana Díaz sale cómoda de un ataque sin fuerza de los aspirantes

El primer debate a cuatro de la campaña electoral andaluza dejó claro añoche en la televisión pública de Andalucía que el PP y Ciudadanos pactarán tras el 2 de diciembre si suman escaños suficientes y que no apoyarán en ningún caso a Susana Díaz, quien ha alertado de que en esa situación hay riesgo de un «bloqueo» institucional. «Le aseguro que si sumamos los escaños suficientes, nos vamos a poner de acuerdo, porque es una oportunidad que están esperando los andaluces», le ha dicho el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, al del PP, Juanma Moreno, al tiempo que ha advertido a Díaz de que los escaños de la formación naranja no servirán para investirla. La rotunda afirmación de Marín no tuvo una respuesta inmediata de Moreno, aunque los populares han reiterado durante la campaña que quieren formar «un bloque de cambio» con Ciudadanos e incluso han firmado ante notario que no pactarán con Díaz.

«Han insinuado que si suman van a gobernar juntos pero ¿Si no suman van a bloquear Andalucía?¿Nos van a tener 80 días, 120, o lo que tarden Casado y Rivera en decidir quién va a gobernar la derecha», ha inquirido Susana Díaz a Moreno y Marín.

Además, ha reprochado a la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que le haya «dejado sola toda la legislatura» porque «prefirió unir sus votos al PP y hacer de muleta de la derecha». La socialista también ha incluido a Adelante Andalucía en esa incertidumbre al señalar: «A la izquierda y a la derecha del PSOE hay dos bloques que ofrecen bloqueo, inestabilidad e inseguridad». En respuesta, Rodríguez ha recordado que «hasta en tres ocasiones» Podemos se puso en contacto con el PSOE para negociar los presupuestos y ha dicho a la presidenta de la Junta que no se ha sentado con ellos «porque no ha querido».

Pero, pese a las expectativas, el primer debate electoral de los cuatro candidatos a presidir la Junta ha sido de guante blanco, hasta el punto de que la moderadora les ha instado a que «no se corten» a la hora de intervenir, una falta de enfrentamiento interrumpida con una de las frases del día: «¿Y Andalucía pa cuando?». Los candidatos de PSOE, PP, Adelante Andalucía y Ciudadanos han comenzado la primera parte del debate exponiendo sus programas y sin ninguna interpelación a sus propuestas.

NO SE CORTEN / Eso motivó que la moderadora del debate en Canal Sur TV, Mabel Mata, les recordara que estaban en un debate y que no se cortaran para intervenir cuando lo consideraran, aunque la primera parte continuó en el mismo tono bajo, cuando Susana Díaz (PSOE), Juanma Moreno (PP), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y Juan Marín (Ciudadanos) abordaron temas económicos y de los servicios públicos. «Su tiempo se ha agotado», reiteró la periodista al dar paso a los distintos turnos de los candidatos a la Presidencia de la Junta, que seguían sin contestarse entre ellos y cuyos tiempos de intervención controlaban árbitros de baloncesto. Tras la publicidad, el debate se retomó con los bloques de corrupción, pactos y modelo territorial, y fue entonces cuando se produjeron algunos reproches cruzados. El caso ERE se citó en varias ocasiones, ante lo que Díaz se defendió asegurando que en sus cinco años de gobierno han aumentado los controles hasta situar a Andalucía como la mejor comunidad en transparencia, y reiteró que bajo su mandato no se ha producido ningún caso de corrupción. Fue en el bloque del debate dedicado al modelo territorial cuando se produjo cierto enfrentamiento, sobre todo ante la insistencia de Ciudadanos de abordar la crisis de Cataluña y el respaldo de Podemos y de partidos catalanes al socialista Pedro Sánchez para gobernar en España. Ante esa insistencia, la candidata de Adelante, Teresa Rodríguez, interrumpió en dos ocasiones a Juan Marín con la misma pregunta: «¿Y Andalucía pa cuándo?», lo que provocó la risa entre las decenas de informadores que seguían el debate. También a Marín le ha dedicado la presidenta Díaz otro hit musical: Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad, le ha dicho recordando los tiempos del acuerdo PSOE-Cs. Otro de los momentos jocosos del debate se produjo cuando el candidato del PP le mostró a SusanaDíaz un libro escolar andaluz en el que se afirma que España es un Estado plurinacional y le preguntaba si estaba de acuerdo con esa afirmación.