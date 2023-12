Calentando en Córdoba con los premios menores para dar el sprint con el Gordo

La provincia ha comenzado bien su participación en el sorteo de Navidad con un pellizco en el segundo premio que salió del bombo, un quinto premio, para continuar después regando con más quintos premios a los pueblos cordobeses hasta llegar a la traca final y poner la guinda con varios décimos premiados con el Gordo.

Las primeras en descorchar la botella de champán han sido las hermanas Sandra y Beatriz Gómez, que volvieron a repartir un quinto premio (45.353,) en Baena. Fueron seis decimos vendidos en ventanilla «de billetes sueltos que nos llegan de primera consignación». En cinco años que llevan con la administración han repartido tres premios en el Sorteo de Navidad. El último de ellos todavía en el recuerdo, ya que fue en 2020. «Trabajamos todo el año para esto», señaló Sandra.

Poco después, otro quinto premio, el 88.979, fue a parar a Villaviciosa, Rute y Montilla. En el primer municipio el revuelo fue total. «Se sabe que ha tocado, pero todavía no sabemos ni cuantos premios son ni a quien ha sido», señalaba una vecina. Los números premiados asignados a esta administración fueron dos, con un total de 12.000 euros.

En la administración regentada por Mariángeles y Paqui Rabasco ha llegado la alegría con el décimo vendido de este mismo quinto premio en Rute. Se vendió a través de la máquina y sus propietarias desconocían al agraciado o agraciada ya que en estas semanas, a los clientes habituales, se suman los muchos visitantes que recibe la localidad atraídos por sus encantos navideños.

Montilla parece seguir abonada a los quintos del sorteo navideño. El estanco situado frente al Centro de Salud, en la confluencia de la avenida de Andalucía con la calle Pepe Cobos, vendió, a través de su terminal, un décimo del 88.979, uno de los ocho quintos premios de El Gordo, dotados con 6.000 euros por décimo.

Todavía quedaba un quinto por repartir en la provincia. Se cantó a las 10.09 horas, el 86.007, y uno de sus décimos salió de la delegación ubicada en la avenida de la Estación, conocida popularmente como la de «Bartolo».

La fortuna volvería más tarde a visitar este municipio de la Subbética con la venta de un décimo del primer premio. El Gordo lo entregó el centro receptor de Loterías situado en la calle Susana Benítez, 27, regentado por Virginia Florido. «No estaba ni viendo la TV, pero no sé a cuántas personas les habrá tocado porque lo he vendido a través de máquina». Se mostró muy feliz porque «llevo siete años en este establecimiento y aunque no me ha tocado, estoy contenta porque se va a trabajar mejor».

Afortunada

También alegría en Hinojosa del Duque con un décimo del Gordo vendido en la Administración de Loterías de la localidad. En esta ocasión se puso rostro al ganador. Fue Alicia Pérez, quien lo adquirió el jueves al mediodía por máquina y que hoy no paraba de recibir felicitaciones en la Administración a la que acudió de inmediato. Hasta allí se presentó poco después su marido, José Antonio Rodríguez, que dejó su trabajo en el campo para abrazar a su mujer con el aplauso de los presentes y al rato la hija, al salir del colegio, de este joven matrimonio.

Alicia trabaja en una empresa de servicio de ayuda a domicilio y señaló que «vine ayer a por dos décimos, de uno elegí yo la terminación y del otro le pedí que me lo diera al azar por máquina» y añadió que «al llegar a casa vi el número y dije qué raro con tantos ochos y fíjate al final».

En Iznájar, después de 20 años sin dar un premio, todos «menudillos» ha llegado el día con el que soñaba María Dolores Galeote. Muy contenta pero también muy nerviosa, Loli ha celebrado el premio como si hubiese sido ella la afortunada. «Es la primera vez que doy un premio, hasta ahora nunca había dado nada importante», reconocía emocionada.

La guinda a la jornada la ha puesto el doblete que hizo en el sorteo la sociedad empresarial formada por José María Blancat, Ángel Blancat y Antonio Berral, que regentan un estanco en Fernán Núñez y otro en Montilla. En el primero de ellos llevan apenas dos años con la máquina expendedora. Y ayer dio el primer premio en un sorteo. De este punto de venta salió un décimo del Gordo cuando sus propietarios estaban compartiendo la alegría de haber dado un quinto premio en su estanco de Montilla. «Esto es lo que se dice un estreno a lo gordo», apuntaba uno de sus propietarios.