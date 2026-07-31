Instituto Salvador de Córdoba refuerza su apuesta por la FP sanitaria con nuevos equipos, inteligencia artificial y un máster en Cultivos Celulares

Instituto Salvador de Córdoba ha ampliado sus laboratorios y ha incorporado nueva maquinaria y material. ¿Qué nos puede contar sobre ello?

La ampliación de los laboratorios supone un paso importante en el crecimiento del Instituto Salvador de Córdoba. Toda nuestra oferta formativa pertenece al ámbito sanitario, por lo que consideramos esencial que el alumnado aprenda en espacios que reproduzcan, con la mayor fidelidad posible, las condiciones que encontrará en su futuro entorno profesional.

En el laboratorio de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico hemos incorporado un teñidor de tejidos de última generación, nuevos dispensadores de parafina, microtomos avanzados y un criostato. Este equipamiento permite trabajar las distintas fases del procesamiento histológico, desde la preparación y la inclusión de muestras hasta la realización de cortes de precisión, el procesamiento de tejidos congelados y la aplicación de técnicas de tinción.

En el área de Laboratorio Clínico y Biomédico hemos ampliado las cabinas de seguridad biológica y añadido un espectrofotómetro de micro volumen Nano Drop, que permite analizar la concentración y la calidad de muestras de ADN, ARN y proteínas.

Al mismo tiempo, hemos iniciado el estudio de una segunda fase de adquisición de equipamiento. Entre los sistemas que estamos valorando figuran una plataforma automatizada para la extracción de ADN y ARN, un equipo de PCR cuantitativa en tiempo real, un lector multi modo de microplacas, un analizador automatizado de bioquímica clínica y un analizador hematológico con fórmula leucocitaria.

Alumnos de Instituto Salvador de Córdoba en una sesión de prácticas de laboratorio / LOLO VAZQUEZ O'NEILL

También estudiaremos la viabilidad de incorporar una plataforma de PCR digital, una tecnología que permite cuantificar material genético con gran precisión y trabajar en ámbitos como la expresión génica, la detección de variaciones genéticas o la investigación molecular.

Antes de adoptar una decisión, compararemos las prestaciones de cada equipo, sus consumibles, la formación técnica requerida, el mantenimiento, el servicio posventa y, especialmente, su utilidad educativa.

El objetivo es que los estudiantes no se limiten a adquirir conocimientos teóricos. Queremos que aprendan mediante la práctica, se familiaricen con equipos y protocolos profesionales y finalicen su formación con la seguridad, la precisión y la autonomía necesarias para incorporarse al mercado laboral.

Esta ampliación, ¿responde al aumento de la demanda o a una apuesta por la innovación?

Responde a ambas cuestiones. Por una parte, estamos observando un crecimiento de la demanda de formación sanitaria, impulsado por las perspectivas profesionales del sector y por la necesidad de contar con técnicos cada vez más cualificados y especializados.

Con la ampliación de los laboratorios y de la oferta formativa, estimamos que el Instituto Salvador de Córdoba podría incorporar alrededor de cien alumnos adicionales durante los próximos dos años.

Este crecimiento se realizará de forma progresiva, con el propósito de aumentar nuestra capacidad sin renunciar a uno de nuestros principales valores: el seguimiento cercano y personalizado de cada estudiante.

Por otra parte, la ampliación responde a una apuesta por la innovación y la calidad educativa. El ámbito sanitario evoluciona de manera constante y los centros de Formación Profesional debemos avanzar al mismo ritmo.

Además de ampliar la capacidad del centro, estamos actualizando los laboratorios para incorporar procedimientos, tecnologías y metodologías de aprendizaje que ya se utilizan en centros sanitarios, laboratorios clínicos, empresas biotecnológicas y centros de investigación.

Dos alumnas de Instituto Salvador de Córdoba intercambian opiniones durante unas prácticas / LOLO VAZQUEZ O'NEILL

La inversión no persigue únicamente disponer de más espacio o maquinaria, sino ofrecer una formación práctica más completa, actualizada y conectada con la realidad profesional.

El centro incorporará una nueva formación, el Máster de Sanidad. ¿En qué consiste y a qué alumnado está dirigido?

Durante el curso académico 2026/2027 está prevista la incorporación del Máster de Formación Profesional en Cultivos Celulares, con el objetivo de ampliar las posibilidades de especialización y dar continuidad al itinerario formativo del alumnado.

Se trata de una formación oficial de 600 horas centrada en la obtención, el procesamiento, el mantenimiento y la conservación de cultivos celulares y tejidos.

Estas técnicas tienen aplicaciones en el diagnóstico, la investigación biomédica, los ensayos terapéuticos, el desarrollo de medicamentos, la biotecnología, la medicina regenerativa y la creación y el mantenimiento de bancos celulares.

Está dirigido principalmente a titulados de los ciclos superiores de Laboratorio Clínico y Biomédico y de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. También pueden acceder quienes hayan cursado Laboratorio de Análisis y Control de Calidad o Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, además de otras titulaciones contempladas en los requisitos oficiales.

El programa incluye contenidos relacionados con los cultivos celulares, las técnicas complementarias, la calidad y la regulación, el funcionamiento de los laboratorios especializados y las aplicaciones biomédicas y biotecnológicas de estos procedimientos.

Con este máster queremos que los estudiantes puedan continuar especializándose en el mismo centro en el que han cursado su ciclo superior. La finalidad es que accedan al mercado laboral con una preparación más avanzada y puedan responder a las necesidades de laboratorios, centros de investigación, bancos celulares y empresas de los ámbitos sanitario y biotecnológico.

También se incorpora la inteligencia artificial a la formación online. ¿De qué forma?

La inteligencia artificial se integrará progresivamente en la formación online como una herramienta de apoyo al aprendizaje y siempre bajo la supervisión del profesorado.

Permitirá preparar actividades adaptadas, ofrecer explicaciones complementarias, plantear ejercicios prácticos y detectar con mayor rapidez los contenidos en los que un estudiante necesita refuerzo.

También puede resultar útil para proporcionar una primera orientación cuando el alumno estudia fuera del horario de clase, ayudarle a organizar su aprendizaje y facilitarle recursos adicionales adaptados a su evolución.

En cualquier caso, la inteligencia artificial no sustituirá al docente ni asumirá decisiones académicas. El profesorado seguirá siendo responsable de acompañar al alumnado, comprobar la calidad de la información, resolver las dudas complejas y determinar cómo debe utilizarse cada herramienta.

Nuestro propósito es aprovechar esta tecnología para ofrecer una formación online más flexible, accesible y personalizada, sin perder el trato humano ni el seguimiento cercano que caracterizan al centro.

Instituto Salvador de Córdoba es una empresa 100 % cordobesa. ¿Qué la diferencia del resto de centros?

Uno de nuestros principales rasgos diferenciales es la especialización. Toda nuestra actividad formativa se centra en el ámbito sanitario, lo que nos permite concentrar los recursos, las instalaciones, el profesorado y la experiencia en un sector que conocemos en profundidad.

Contamos con más de veinte años de trayectoria en la formación y mantenemos convenios y relaciones de colaboración con empresas y entidades en las que los estudiantes pueden desarrollar su formación práctica y acercarse a la realidad profesional.

Alumnos en una simulación muy real de un caso de atención a un paciente / LOLO VAZQUEZ O'NEILL

Pero, sobre todo, nos diferencia la manera de acompañar al alumnado. Cada estudiante tiene unas circunstancias personales y académicas distintas. Por eso no entendemos la formación como una simple transmisión de contenidos, sino como un proceso de acompañamiento académico y humano.

Realizamos un seguimiento personalizado desde que el alumno llega al centro hasta que finaliza sus estudios. Nos interesamos por su evolución académica, pero también por su motivación, su adaptación, las dificultades que pueda encontrar y su preparación para acceder al mercado laboral.

Este acompañamiento cobra especial importancia en el caso de quienes retoman los estudios después de varios años, compaginan la formación con el trabajo o las responsabilidades familiares o necesitan recuperar la confianza en sus capacidades.

Somos una empresa familiar, cien por cien cordobesa, vinculada a la educación y a nuestra ciudad. Conocemos las necesidades del alumnado y del tejido sanitario y empresarial de Córdoba, y esa cercanía nos permite tomar decisiones teniendo en cuenta la realidad de las personas que estudian con nosotros.

Queremos que el paso por el Instituto Salvador de Córdoba no sea únicamente una etapa académica, sino también una experiencia de crecimiento personal y profesional. La innovación, las instalaciones y la tecnología son fundamentales, pero nuestro principal elemento diferenciador sigue siendo el trato humano y el seguimiento cercano y personalizado de cada estudiante.