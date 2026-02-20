Convierte tu vocación en profesión: Salvador de Córdoba, Formación Profesional sanitaria con alta tasa de empleabilidad

El Centro Docente Privado Salvador de Córdoba es una institución educativa puramente cordobesa. Su propuesta formativa, que se centra exclusivamente en la rama sanitaria, está orientada a la alta demanda del sector y a la inserción laboral de su alumnado. «Nuestro mayor valor es humano, ya que los alumnos forman parte de nuestra familia educativa», explica Inmaculada Cobos, directora del centro.

Así es su oferta académica y modalidad

Actualmente, el instituto imparte tres ciclos formativos de grado medio: Emergencias Sanitarias, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Farmacia y Parafarmacia; y cuatro de grado superior: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico, Documentación Sanitaria y Audiología Protésica.

El Centro Docente Privado Salvador de Córdoba ofrece ciclos formativos de la rama sanitaria. / Salvador de Córdoba

Todas las titulaciones se ofertan en modalidad presencial. «Consideramos que la práctica real es esencial en la formación sanitaria», señala Cobos. Sin embargo, los ciclos formativos de Farmacia, Audiología, Emergencias Sanitarias y Documentación Sanitaria también se imparten en modalidad online para los alumnos que trabajan o que no pueden asistir a las clases con regularidad.

¿Qué ciclos formativos son los más demandados? Destacan Emergencias Sanitarias , Cuidados y Auxiliares de Enfermería, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y Laboratorio Clínico y Biomédico . Pero, especialmente:

, . Pero, especialmente: Anatomía y Laboratorio : se ha consolidado como «un trampolín académico» que permite al alumnado obtener una profesión cualificada y seguir formándose. Tras finalizar el ciclo, muchos estudiantes cursan estudios universitarios como Enfermería o Medicina.

: se ha consolidado como «un trampolín académico» que permite al alumnado obtener una profesión cualificada y seguir formándose. Tras finalizar el ciclo, muchos estudiantes cursan estudios universitarios como Enfermería o Medicina. Audiología protésica: aunque es un ciclo poco conocido, la profesión está en pleno auge. Con una inserción laboral del 95%, esta formación se ha convertido en una de las opciones con mayor proyección profesional.

Además, más del 90% del profesorado son profesionales en activo, aportando al alumnado una conexión directa con la realidad sanitaria. «No solo formamos técnicos, formamos profesionales y personales», detalla la directora.

Prácticas formativas

Para realizar las prácticas formativas, el centro dispone de una amplia red de colaboración con hospitales, clínicas y centros sanitarios. De esta forma, al desarrollarse en entornos reales de trabajo, la inserción laboral es prácticamente inmediata. «Muchos alumnos encuentran empleo incluso antes de finalizar las prácticas. Mantenemos seguimiento posterior y una red activa de colaboradores», añade.

Becas Los alumnos y alumnas del centro pueden solicitar las becas oficiales del Ministerio. Desde el Centro Docente Privado Salvador de Córdoba ofrecen ayuda para la tramitación de esta ayuda.

¿Cómo es el proceso de matriculación?

Tanto la atención como la matriculación son procesos completamente personalizados. «Acompañamos al alumno desde el primer momento en la elección del ciclo más adecuado. No tratamos a los estudiantes como números: cada matrícula implica escucha activa, orientación académica y apoyo a las familias», indica Inmaculada.

El plazo de matriculación se abre en febrero y, para el mes de marzo, casi el 90% de las plazas ya están ocupadas. «Muchos alumnos llegan desorientados, y nuestra función es ayudarles a encontrar su camino profesional», añade.

Salvador de Córdoba: un camino hacia el futuro

Son tres los valores que definen Salvador de Córdoba: cercanía, calidad humana y compromiso con el futuro de su alumnado. «La Formación Profesional no es un segundo camino: para muchos es el primero en el que por fin encuentran su sitio. Cuando un alumno se siente acompañado, respetado y guiado, recupera algo mucho más importante que las notas: la confianza. Nuestro compromiso es no soltarles de la mano hasta que descubran de lo que son capaces. Cuando un alumno encuentra su camino, no solo cambia su futuro, cambia su vida», relata la directora del centro.