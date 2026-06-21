Salvador de Córdoba, el camino hacia el futuro profesional sanitario

El Centro Docente Privado Salvador de Córdoba es una institución educativa puramente cordobesa. Su propuesta formativa, centrada exclusivamente en la rama sanitaria, está orientada a la demanda del sector y a la inserción laboral de su alumnado. «Nuestro mayor valor es humano, ya que los alumnos forman parte de nuestra familia educativa», explica Inmaculada Cobos, directora del centro.

Oferta académica y modalidad

Actualmente, el centro imparte tres ciclos formativos de grado medio: Emergencias Sanitarias, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Farmacia y Parafarmacia; y cuatro de grado superior: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico, Documentación Sanitaria y Audiología Protésica.

El centro imparte tres ciclos de grado medio y cuatro de grado superior. / LOLO VAZQUEZ

Todas las titulaciones se ofertan en modalidad presencial. «Consideramos que la práctica real es esencial en la formación sanitaria», señala Cobos. Sin embargo, los ciclos formativos de Farmacia, Audiología, Emergencias Sanitarias y Documentación Sanitaria también se imparten en modalidad online para las personas que trabajan o no pueden asistir a las clases con regularidad.

Estos son los ciclos formativos más demandados

Destacan Emergencias Sanitarias, Cuidados y Auxiliares de Enfermería, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y Laboratorio Clínico y Biomédico. Pero, especialmente, Anatomía y Laboratorio, que se ha consolidado como «un trampolín académico» que permite al alumnado continuar con su formación y obtener una profesión cualificada. Tras finalizar el ciclo, muchos estudiantes cursan estudios universitarios de Enfermería o Medicina.

El centro imparte tres ciclos de grado medio y cuatro de grado superior. / LOLO VAZQUEZ

También destaca Audiología protésica, un ciclo poco conocido cuya profesión está en pleno auge. Con una inserción laboral del 95 %, esta formación se ha convertido en una de las opciones con mayor proyección profesional.

Profesorado Más del 90 % del profesorado son profesionales en activo, aportando al alumnado una conexión directa con la realidad sanitaria.

Prácticas formativas

Para realizar las prácticas formativas, el centro dispone de una amplia red de colaboración con hospitales, clínicas y centros sanitarios. De esta forma, al desarrollarse en entornos reales de trabajo, la inserción laboral es prácticamente inmediata. «Muchos alumnos encuentran empleo incluso antes de finalizar las prácticas. Mantenemos seguimiento posterior y una red activa de colaboradores», añade.

El centro imparte tres ciclos de grado medio y cuatro de grado superior. / LOLO VAZQUEZ

Acceso y número de plazas en cada ciclo

El plazo de matriculación para el próximo curso académico se abrió el pasado mes de febrero y algunos ciclos formativos ya tienen los grupos casi completos. «Recomendamos a las personas interesadas que soliciten información y formalicen su reserva de plaza lo antes posible para garantizar su acceso a la formación deseada», apunta Inmaculada.

El centro imparte tres ciclos de grado medio y cuatro de grado superior. / LOLO VAZQUEZ

Durante el mes de junio, el centro ofrece una bonificación de 600 euros en la matrícula de determinados ciclos formativos. «Supone una oportunidad única para acceder a una formación sanitaria de calidad, con condiciones económicas más ventajosas. Además, nuestro equipo de orientación académica atiende de forma personalizada a cada estudiante y a su familia, asesorándoles sobre las opciones formativas y las plazas disponibles en cada ciclo», añade.

Compromiso con el alumnado

Son tres los valores que definen a Salvador de Córdoba: cercanía, calidad humana y compromiso con el futuro de su alumnado. «La Formación Profesional no es un segundo camino, para muchos es el primero en el que por fin encuentran su sitio. Cuando un alumno se siente acompañado, respetado y guiado, recupera algo mucho más importante que las notas, la confianza. Nuestro compromiso es no soltarles de la mano hasta que descubran de lo que son capaces. Cuando un alumno encuentra su camino, no solo cambia su futuro, cambia su vida», relata la directora del centro.