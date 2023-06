El calor sofocante de Córdoba ha evocado este miércoles al cálido clima de Luisiana, aunque solo haya sido durante las horas en las que The Farataos Jazz Band ha recorrido las calles del centro junto al grupo de baile Deedee Swing para celebrar el comienzo de Cordoblues, cita con el género por excelencia del Mississipi que, tras varios años siendo una opción para un público concreto de melómanos, vuelve en una edición más potente y con un programa enfocado a unir destacados nombres internacionales con el talento local.

Como señal estelar de inauguración, quienes paseaban a última hora de la tarde por el centro se han encontradi con un conjunto de músicos compuesto de guitarra, trompeta, bajo y washboard o tabla de lavar para percusión que,a ritmo de jazz, ha dejado una estela de ánimo divertido y romántico a su paso. Desde la fuente de cubos del Bulevar del Gran Capitán, hasta llegar a la Plaza de la Corredera, lugar donde se ha establecido el escenario para los conciertos principales, los Farataos han anunciado el ambiente que se vivirá en Córdoba hasta el 30 de junio. En su itinerario, los integrantes de Deedee Swing han favorecido todavía más a crear ese ambiente festivo con los elegantes y vivarachos pasos de baile que caracteriza a este estilo, que recientemente ha vuelto a gozar de gran popularidad.

Un acercamiento al "mundillo" a través de la fotografía

Aunque esta no ha sido la primera actividad del día, ya que antes se ha inaugurado, en el Colegio de Abogados de Córdoba, una exposición fotográfica sobre los momentos que Alex Rodríguez, un incondicional del blues, ha captado en conciertos y en festivales nacionales e internacionales de esta música. En palabras del propio fotógrafo, "soy incapaz de hacer sonar un instrumento, así que la fotografía era mi manera de estar en el mundillo", ha comentado a este diario.

Sus instantáneas han sido publicadas en numerosos medios de comunicación y sido portada de discos de grandes artistas como Sugaray Rayford, Chris James and Patrick Rynn o Nathan James, entre muchos otros. Pero el mayor orgullo para este artista cántabro --porque pone siempre la mirada creativa por delante del aspecto informativo-- es haber ido de gira con el grupo Travellin Brothers, con quienes mantiene una estrecha amistad, como fotógrafo de cercanía. "La gente se sorprende porque es habitual que las bandas viajen con su técnico de sonido, pero lo de llevar con ellas a un fotógrafo ya no es tan habitual", ha apuntado al respecto.

Las instantáneas de Alex Rodríguez son espejo de su pasión por el talento de los músicos de blues

De esta muestra, ha destacado una foto de Steve Lucky que ha estado colgada en un pub de jazz de Atenas; la toma que fue la portada del disco del armonicista y cantante Mingo Balaguer; otra protagonizada por Little Steven, guitarrista de Bruce Springsteen, o una foto del cantante Nick Curran, tomada un año antes de su muerte. También está la que contiene un libro escrito por el percusionista Daniel Glass sobre la influencia de la batería en la historia del rock and roll. "Trato de hacer que mis fotosparezcan cuadros y no hago tomas genéricas, sino que me fijo en los gestos, las miradas durante el espectáculo, o las manos", ha explicado Rodríguez, quien no ve un carácter tan peculiar en lo que hace. "En España hay muy buenos fotógrafos y, en mi caso, me gustaría que mi mejor foto fuese la que haga mañana. Pero como la de mañana no va a ser la mejor, lo seguiré intentando", ha señalado.

Tras los aperitivos musicales, el colofón llegará esta noche con Black and Blues Women, el primero de los conciertos del programa y que acogerá el Jardín Botánico como producción propia de Cordoblues. Así que la calurosa noche será más a mena gracias a los matices mágicos de las voces de Asun Barasona, Gladys Rocking, Laura Bautista y María Canvas, ya que revivirán a las mismísimas Aretha Franklin, Etta James, Billie Holiday, Kokota Taylor y Tina Turner con la interpretación de sus temas más emblemáticos. Un momento de comunión con el legado centenario de una música en la que hay que poner el alma para llegar bien al oyente. Así culmina una primera toma de contacto con Cordoblues, que este jueves continúa con el concierto en la Corredera de Sharrie Williams, a las 22.30 horas, como plato fuerte de la jornada.