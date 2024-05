El Arenal ya gana en casi todo

El jueves de Feria, el recinto del Arenal se va vaciando de algunas cosas -las menos- y se va llenando de otras -las que más-. La fiesta dedicada a Nuestra Señora de la Salud entra a partir de esta jornada en sus días grandes, y eso se nota en el ambiente.

Entre las cosas que ya no quedan, o casi, en el Real están las recepciones oficiales o las comidas de empresa, abundantes hasta ayer mismo y que se han contado por docenas. A cambio, los salones están repletos de grupos de amigos.

Limpieza en el Guadalquivir

Tampoco quedan ya los restos del botellón multitudinario celebrado en la tarde del miércoles con la asistencia de unos 10.000 jóvenes que abarrotaron las terrazas del Balcón del Guadalquivir, reducidas este año por las obras del tanque de tormentas, un gigantesco agujero que debe haber conectado ya, por lo menos, con los fogones de Pedro Botero, si nos guiamos por los nocivos efluvios que manan tras la valla. Sadeco ha hecho, como cada año, un trabajo magnífico para dejar la zona en perfecto estado de revista. Al mediodía de este jueves, nada hacía pensar que menos de 24 horas antes aquello era una de las mayores concentraciones de gente en un solo sitio que se viven cada año en Córdoba.

Ya no se ven tanto los atuendos cómodos para pasar el día en la Feria, que están siendo sustituidos poco a poco por los trajes de sevillana en el caso de las mujeres, y en mucha menor medida por el de corto de los hombres. Ahora el Arenal sí que parece una Feria. En la portada, al mediodía de esta jornada que ha ido ganando en intensidad, se veían cientos de mujeres ataviadas con el traje tradicional. Casi todas ellas iban en grupo con trajes de distintos colores y complementos al gusto, pero también se veían algunos conjuntos de jóvenes y mayores vestidas con el mismo tono de traje de flamenca.

Más caballos

La Feria de Córdoba está ganando también en la presencia de caballos, jinetes, amazonas y carruajes de todo tipo. Que no se olvide que Córdoba es la "capital mundial del caballo español", como bien lo anuncia un enorme cartel y un puesto informativo en la misma entrada de la Feria. Es ahí donde suelen reunirse los caballistas, que llegan principalmente por el puente del Arenal, para organizar sus paseos por cualquiera de las calles de la Feria en las que tienen permitida la entrada.

La Feria está ganando también en abanicos. Ya no se ven tanto los tradicionales hechos a mano, ya que su función la cumplen ahora casi de la misma manera los aventadores de cartón con publicidad, más prácticos -no hay que guardarlos en ningún sitio- y sobre todo más baratos; tanto que no cuestan nada. Hay quien prefiere las sombrillas, como un grupo de turistas asiáticas que se paseaban con 30 grados a la sombra llevando plumones con capucha bajo un paraguas casi tan pequeño como una calesa.

Temperaturas

El termómetro de la Feria, por cierto, va a ir adquiriendo grados progresivamente hasta el fin de semana, cuando se rozarán los 35 grados. No hay muchos sitios en el Arenal para resguardarse del calor, pero se ha conseguido un microclima en la zona de descanso junto a la Caseta Municipal, mucho más agradable para el reposo que la entrada principal por la portada. Es pequeña, pero está poco transitada y allí los árboles, el césped, la sombra y al agua generan de forma natural una brisa que se agradece en las horas centrales del día.

Pero sobre todo, y por encima de todo, el Arenal está ganando en gente. Ahora sus calles están bastante más animadas que en los días entre semana, y aún aumentará más la afluencia hasta el sábado. Así es como debe ser, porque al fin y al cabo, ¿qué sería una Feria sin feriantes?