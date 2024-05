Seis personas denunciarán por lesiones a la Policía Nacional tras su intervención en la caseta Los Lunares

Seis personas denunciarán a la Policía Nacional después de, presuntamente, sufrir lesiones durante la intervención de los agentes en la caseta Los Lunares, gestionada por la Asociación Romaní, el domingo pasado en Córdoba. La información oficial conocida hasta ahora indica que la Policía actuó tras ser alertada por una presunta reyerta con armas blancas en una caseta de la Feria de Córdoba. Cuando llegó al lugar, no observó ningún enfrentamiento y tampoco se realizaron detenciones, aunque sí localizó armas blancas. Pese a ello, testigos presenciales afirman que los agentes entraron con cascos y porras, y que varias personas resultaron heridas en esta actuación.

El abogado Marcos Santiago ha avanzado este miércoles que entre los heridos que prevén denunciar se encuentran responsables de la caseta y público, aunque no descarta que se sumen más personas o entidades. Según detalla, pretenden que se investigue la intervención de la Policía Nacional por "lesiones, abuso de autoridad y desproporción (en su respuesta). En la instrucción de la causa veremos dónde termina esto".

Asimismo, esperan exigir responsabilidad civil por el perjuicio económico ocasionado a la caseta. "Me hubiera encantado que las autoridades se tomaran allí un vaso de vino para apoyarla una vez que se ha demostrado que no hubo nada", ha comentado, defendiendo que "el origen de la Feria son los gitanos y las gitanas, la feria de ganado".

Del mismo modo, ha indicado que denunciarán una presunta "omisión" por parte de la Policía Local, ya que "cuando vieron que se estaba actuando de esa manera, como policías tendrían que haber hecho algo y no hicieron nada, y la omisión es acción cuando el que omite tiene el deber de actuar", ha explicado.

El abogado Marcos Santiago, en un juicio. / CÓRDOBA

"Qué casualidad que entran pegando en la caseta Los Lunares (gestionada por la Asociación Romaní) y no en otras. Amigos míos tienen la cabeza abierta y allí estaban mis hijos. Yo me fui cinco minutos antes", recuerda. Las víctimas entienden que la actuacion policial "fue totalmente injustificada y se plantean por qué se actuó con esa desproporción", afirma el abogado.

"Si ves que no hay pelea, relájate"

En el lugar se encontraban, además, la Policía Local y Protección civil. "Cuando entraron, los porteros le dijeron que no había pasado nada. Si estás dentro y ves que no hay pelea, relájate, pero es que las principales agresiones se hicieron cuando estaba desalojada y quedaban los responsables de la caseta. En un primer momento, entiendo que entren con decisión", ha apuntado.

Así, Marcos Santiago, que recuerda que es hijo de un policía nacional, subraya que "apoyamos a las fuerzas de seguridad del Estado, ojalá no llevemos razón, pero no podemos dejarlo pasar. En una sociedad democrática el ciudadano, y menos de una etnia históricamente marginada, no puede achicarse", ha reivindicado.

Juana Martín: "Yo no viví ninguna reyerta"

Precisamente, la diseñadora de moda flamenca Juana Martín también se encontraba el domingo pasado en el lugar de los hechos y ha manifestado que "yo no viví ninguna reyerta, fue más el susto que se llevó la gente cuando vio entrar a la Policía con cascos y porras".

En este sentido, ha destacado el ambiente familiar de Los Lunares y ha opinado que "es hora de alzar la voz y romper los estereotipos", porque allí "había gitanos y no gitanos, divirtiéndose y escuchando a músicos flamencos de primera". "Nosotros nos preguntábamos qué ha pasado para que venga la Policía de esta forma", ha asegurado.