Un nuevo audio desvela el plan de las cloacas del PP para "cobrar" por sus maniobras en Andorra.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo grababa a sus contactos para no olvidar y como una especie de blindaje ante futuras investigaciones en su contra. Lo que quizá no había calibrado es que, cuando las tornas se volvieran, esos audios y sus agendas se convertirían en las principales pruebas en su contra.

En un audio de febrero de 2017 incluido en el sumario del caso Kitchen por espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas se le oye despachar con el abogado Javier Iglesias sobre cómo quiere cobrar de las maniobras que las cloacas policiales practican en Andorra. Por esta actividad dice estar dispuesto a percibir lo que le corresponda si se logra la recuperación de la Banca Privada d'Andorra (BPA), intervenida tras ser acusada por el Tesoro de Estados Unidos de blanqueo de capitales.

"Toda la estrategia que hay de Andorra yo ya se lo he dicho, yo no voy a cambiar a la vejez. Yo por lo de las notas, y tal y cual, no quiero nada. ¿Por qué? Porque eso lo hice cuando estaba trabajando [como policía en activo]. Ahora bien si hay recuperación del banco, si hay no sé qué, si tal, entonces sí quiero. ¿Por qué? Porque estoy jubilado", se escucha con nitidez explicar a Villarejo. Fuentes cercanas a Javier Iglesias niegan que el comisario jubilado haya cobrado de los Cierco.

A continuación le dice a su interlocutor que no ha querido ni quiere "conocer a los Cierco", en referencia a Higini y Ramón, accionistas mayoritarios de BPA, intervenida junto a su filial española Banco de Madrid. Ambos presentaron la querella original que ha llevado a la justicia andorrana a imputar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a sus ministros de Hacienda y del Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, por los delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y documento falso.

La querella denunciaba las supuestas presiones que sufrieron para permitir el acceso a las cuentas de los Pujol y de otras personalidades catalanas, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o del expresidente de la Generalitat Artur Mas. En 2019 el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) presentó una ampliación contra Rajoy y sus ministros, tras oír al excomisario José Manuel Villarejo declarar como testigo que participó en este supuesto capítulo de la Operación Cataluña, pero el cierre del banco solo se pudieron hacerlo sus superiores.

Independencia

"No quiero conocer a los Cierco. ¿Para qué? Lo que es importante es que con la información que podamos tener de Andorra y con la que yo tenía de Andbank se acaba la independencia de Cataluña. Se acaba el lío, porque tú sabes hay 10.000 cuentas de españoles, 4.000 catalanes", afirma Villarejo con contundencia.

En el sumario del 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales y cuyo principal imputado es el propio Villarejo ya existía un audio, de enero de 2017, -del que informó este diario- en el que se ve cómo el comisario jubilado urdió con su socio Adrián de la Joya y el empresario Alberto Pedraza un plan para que la Policía y la Justicia española iniciaran una investigación contra los integrantes del Gobierno de Andorra, que dos años antes habían ordenado intervenir la Banca Privada d'Andorra.

"Andorra es una banda de asaltantes de caminos, de antiguos traficantes de cualquier cosa y de tiro en la nuca. Nos estamos enfrentando a un Gobierno, por pequeño que sea, que ha sido elegido democráticamente y que todos tienen una vinculación, por pequeña que sea, con el trapicheo de cualquier tipo, da igual que sea de recambios, de caballos, de drogas y de diamantes. Se han reído de España, de la Policía de España, de Rajoy y de Montoro", finaliza Pedraza, que se muestra muy contento porque tanto Villarejo como Adrián de la Joya apoyaban su plan para dar un "hachazo" de 50 millones a Andbank, el principal rival de los Cierco, que ahora reclaman 140 millones de euros al Estado español por la intervención de la filial del BPA, el Banco Madrid.

Para lograr ese "hachazo", Villarejo comenta con sus compañeros cómo llevan meses trabajando para recabar pruebas contra Andbank y lograr "asaltar un banco". "Si esto sigue así, ni el Largo [el abogado Javier Iglesias], ni [Mariano] Rajoy, ni [Cristóbal] Montoro, ni el ministro del Interior van a hacer nada. A los Cierco les van a dar. Y [el ex director general de BPA] Joan Paul Miquel se ha chupado dos años de cárcel. Ha estado 22 meses y el Constitucional ha dicho que no hay pruebas", lamenta Pedraza

El empresario apuesta por "endurecer" la presión contra el Gobierno andorrano: "Se está preparando un dosier bastante 'heavy metal' que deja a todo el Andbank y a todo el consejo de administración a los pies de los caballos". Además, asegura que la información contra este banco la había recibido de los escoltas personales de la familia Cierco, que eran expolicías, y que le habían entregado los documentos "con látex".

Contra Matrín-Blas

En el mismo audio, Pedraza explica en qué consistiría su estrategia. Pretendían que Villarejo y el exjefe de la UDEF José Luis Olivera asumieran como si fuera una investigación propia la documentación que habían conseguido al margen de cualquier pesquisa judicial.

"Hay suficiente información muy dura de un entorno que Olivera y tú [Villarejo] en el fondo habéis estado ahí enredando, y ahí os habéis quemado también. Y Pepe tiene que subir al calor o a la sombra de la Justicia andorrana. [...[ Y buscaremos la fórmula de decir: oiga mire, es que [el exjefe de Asuntos Internos] Marcelino Martín-Blas me quitó, porque yo había llevado la... y yo seguí trabajando y mire señoría, y allí derrotas a todos, y el Gobierno de España agarra toda la información tuya, y dice que eres un ciudadano honesto y que has estado encima tragando la mierda, y tú lo que querías era derrotar a todo el mundo, pero hasta que no te ha llamado un juez; como aquí en España nadie te ha preguntado y me han echado por la puerta de atrás, pues mire yo me he callado, pero mire: los Pujol funcionaban pum, pum, pum; el presidente del Gobierno de Andorra funcionaba pum, pum, pum, pum, Andbank hacía pum, pum, pum, y cuando yo llegué allí me quitaron porque había intereses de 'noséquien', en este caso el amigo Marcelino [Martín-Blas], y él sabía perfectamente que los Pujol tenían las cuentas; y el otro no tiene ni puta idea, no es tan listo como nosotros, y tú le echas la mierda al otro, y no tiras mierda para arriba ni nada", dice de forma literal Pedraza a Villarejo.