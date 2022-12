Se ha hecho esperar, y mucho, pero finalmente Xavier Trias ha anunciado este lunes en una cena con afiliados a la federación de Barcelona de Junts per Catalunya que tiene intención de presentarse a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo para tratar de recuperar la alcaldía de la capital catalana, que ostentó de 2011 a 2015 y que perdió ese año a manos de la actual alcaldesa, Ada Colau.

Trias ha confirmado una decisión que todos esperaban hace meses en una cena de la federación de Barcelona de Junts per Catalunya celebrada en las Cotxeres de Sants. El acto es el punto de partida de un itinerario que se iniciará este martes con una comparecencia.

A partir de aquí, Junts deberá organizar unas elecciones primarias para designar al alcaldable, y nadie duda que Trias las ganará, si es que llega a tener rival interno. El exalcalde es visto por los detractores de Colau como un activo para intentar descabalgarla, sea en solitario o en coalición.

Fuentes de Junts han sostenido en los últimos tiempos que tienen encuestas que dan a Trias un hipotético resultado ganador en las municipales. Él advirtió de entrada que si se presentaba era para eso, para ganar, y lo ha vuelto a decir en la cena con los afiliados.

El partido

Horas antes de que el exalcalde, que antes fue presidente del grupo de CiU en el Congreso y ‘conseller’ de Presidència y de Sanitat con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, anunciara que quiere ser alcaldable, el portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha explicado que su posible candidatura no se había comentado en la ejecutiva del partido, reunida la mañana de este lunes.

“A nivel personal, estaría encantado de que diera este paso: Barcelona necesita un cambio urgente tras estos ocho años, la ciudad ha retrocedido”, ha añadido. Rius no ha querido entrar en la posibilidad de que Junts se presente a las municipales en coalición con el PDECat, como ha sugerido Trias en declaraciones Catalunya Ràdio..

Las condiciones

Tras el cese de Elsa Artadi como jefa de filas de Junts y alcaldable por el partido para 2023, el exalcalde afirmó que no tenía intención de volver a presentarse. Con los meses recapacitó y no descartó la posibilidad, si bien impuso unas condiciones a los suyos. Una era la estabilidad en el partido y en el Govern, es decir, que no hubiera ruptura con ERC. El desenlace fue el contrario al que él deseaba, y de hecho llegó a afirmar que congelaba su candidatura por ello, pero finalmente no ha sido óbice para que opte de nuevo a la alcaldía.

Alcalde de la capital catalana de 2011 a 2015, es el único que logró la plaza en representación de Convergència i Unió tras tres décadas de intentos fallidos. Con esa marca ganó las elecciones hace 12 años y con ella gobernó la ciudad durante un solo mandato.

En 2015, fue derrotado por 17.000 votos y un concejal, 11 a 10, por la candidatura que encabezó Ada Colau, que se convirtió entonces en la primera alcaldesa de la ciudad. Convergència i Unió dio paso al PDECat -con esas siglas siguió Trias en su último mandato en la oposición, hasta 2019- y luego a Junts, marca con la que ahora se presentará a la batalla electoral.

Collboni, de rival a protosocio

La victoria de Colau en 2015 sorprendió a su propio partido, recién nacido entonces, Barcelona en Comú, y también a Trias y su equipo, convencido de que el rival principal era el alcaldable del PSC, Jaume Collboni. Curiosamente, el exalcalde se presenta ahora a las municipales de 2023 sin esconder que entre sus planes potenciales, en función del resultado que arrojen las urnas, destaca la opción de pactar con Collboni para acordar un gobierno que deje a Colau sin la vara de mando municipal.

Una hipotética alianza entre Trias y Collboni es vista hoy como la principal apuesta de los barceloneses que quieren que Colau no repita. Sin embargo, también se ha argumentado que Trias podría recortar votos al socialista, así como al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, y favorecer así a la candidata de Barcelona en Comú.

Las municipales de 2023 se presentan muy reñidas, como ya lo fueron las de 2015 y 2019, cuando Colau perdió por 5.000 votos ante Maragall y solo pudo reeditar la vara de mando municipal con los tres votos ofrecidos por la candidatura de Manuel Valls, Barcelona pel Canvi, para evitar que Maragall gobernara la ciudad.