No estaban todos, de acuerdo, pero los que fueron parecían convencidos a juzgar por el entusiasmo demostrado por los 4.000 asistentes (algunos de pie a falta de silla) que llegaron en riada, la mayoría en autobuses desde sus pueblos, al Palacio de Congresos de Sevilla para celebrar el 40 aniversario de la victoria del PSOE en el 82. 202 diputados y 10 millones de votos que nadie ha logrado repetir. «No se cumplen 40 años todos los días y somos socialistas de toda la vida; aquí estamos», dice Elisa, 74 años, a la vez que sostiene en sus manos un recorte de periódico amarillo y plastificado del mitin que dio González en su pueblo el 3 de octubre del 82, y su marido, Antonio, de 77, mostrando el carnet del PSOE en la otra. «Felipe es único en el mundo», asegura con emoción desbordada en los ojos. Pero no todos iban por Felipe, Pedro Sánchez también tenía sus gruppies. «Hemos viajado con Pedro por todos los sitios de España y ya que venimos veremos a González que cuando ganó era yo muy pequeña y solo recuerdo que mi padre lloraba de emoción», comenta Mercedes que llega desde Madrid en coche con su familia.

La gente entraba con más ganas que a un concierto (Susana Díaz la última, cuando todos estaban sentados ya) y de hecho el grupo Metropop calentaba motores con temazos de los 80 en directo cuando, al ritmo del Bienvenidos de Miguel Ríos, una cuenta atrás en una pantalla gigante señala la llegada de los líderes. Agitación de banderas y aplausos, Felipe González y Pedro Sánchez se ven llegando al pabellón-- por los pasillos de Fibes, tipo invitados de Sálvame antes de entrar al plató-- y firmando el cartel que para el 40 aniversario ha dibujado Juan Ramón Sánchez, autor del original de aquella campaña histórica que algunos recorrieron con un Renault 4 hasta los topes: «¡No veas la de banderas que cabían en ese coche!», comenta Juan Mata, socialista cordobés, encargado de la seguridad en eventos del PSOE, que se despedía en este acto. «Desde el 79 yo creo que ya está bien».

En el cartel del aniversario, más azul que rojo por cierto, aparece también José Luis Rodríguez Zapatero que excusó su ausencia por estar en Brasil para acompañar a Lula en pleno proceso electoral. Mensaje de video también del canciller alemán Olaf Scholz que en un perfecto castellano reconoció que Sánchez ha sido uno de los hombres que más le habían impresionado.

En las primeras filas los ministros Luis Planas, Pilar Alegría, Fernando Grande-Marlaska o María Jesús Montero; el secretario del PSOE Andaluz, Juan Espadas, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y cargos orgánicos como Santos Cerdán, Cristina Narbona, Manuel Pezzi o la cordobesa Rafi Crespín.

Felipe González, que ha cumplido este año 80 primaveras, no defraudó a su público, brilló como orador y fue el que zanjó la polémica por las invitaciones no cursadas a su partner en la Transición: Alfonso Guerra. Pedro Sánchez, por su parte, dijo "gracias, Felipe" en reiteradas ocasiones, reivindicó la memoria de los inmigrantes españoles de los 50 y 60, la lucha por la democracia y enmendó la frase: "No solo somos el partido que más se parece a España y somos el partido que más se parece a Europa".