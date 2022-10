Podemos amenaza con descolgarse del acuerdo para renovar el CGPJ si no se incluye como vocal a la juez y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. El partido morado ha trasladado esta exigencia al PSOE, al que ha dado un ultimátum: de no cumplirse, no sellarán el pacto. Una advertencia que complica extremadamente la negociación, puesto que PP y PSOE habían establecido crierios de idoneidad entre los vocales del órgano judicial, evitando así que se nombren perfiles "politizados", ligados directamente a formaciones concretas.

Fuentes de la formación señalan que "la jueza debe ser una de las elegidas para formar parte del máximo órgano de los jueces si quieren contar con ellos", e insisen que "no van a participar de ningún acuerdo si finalmente supone un reparto bipartidista, donde el PP y el PSOE deciden quien está y quién no está en el máximo órgano de la Justicia". El nombre de Rosell, por tanto, es condición necesaria para poder apoyar un acuerdo con el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, tal y como ha avanzado Europa Press. Desde Podemos han defendido que en esta negociación no pueden darse vetos y que en los contactos con su socio se pactó que les corresponden proponer a dos vocales del CGPJ. El partido morado ha dejado claro su apuesta decidida por Rosell después de que se haya reavivado la causa contra el ex juez Santiago Alba, que ha entrado esta semana en prisión. Aunque la jueza morada estaba descartada, Podemos rescata ahora su figura para plantearla como una exigencia. Desde el partido han pasado a ensalzar su excelente trayectoria profesional y a situarla como estandarte de la formación. "Vicky Rosell es probablemente la mejor jueza de España. Su trabajo en el CGPJ contribuirá a la mejor calidad de nuestra democracia. El ministro Soria, del PP, junto a un empresario y al juez corrupto Alba, conspiraron de forma mafiosa para arruinar su vida y su carrera política por ser de Podemos, y Vicky Rosell ha conseguido vencer a esas prácticas corruptas del PP y sus jueces amigos", aseguran desde el partido. "Por su papel dignificando la Justicia frente al juez corrupto del PP Salvador Alba, y su trayectoria completa, Vicky Rosell es la mejor representación de lo que debería ser la justicia en nuestro país", aseguran estas mismas fuentes. Consideran en Podemos que deben tener libertad para elegir a los dos vocales que les ha cedido el PSOE y que no debe haber cortapisas en ninguno de los nombres. "Sin vetos" Una de las peticiones que han trascendido del PP es que los miembros del nuevo CGPJ no estén marcadamente politizados, es decir, que no hayan formado parte de partidos políticos o se hayan significado claramente. Una premisa que ha despertado distintas reacciones en el espacio de Unidas Podemos. En el partido morado destacan que el PP no puede poner requisitos. "Tienen que ser unas negociaciones sin condiciones ni vetos, esto lo tiene que entender el PP", aseguraba el lunes el portavoz de Podemos Pablo Fernández, en rueda de prensa este lunes a preguntas de este periódico. La respuesta, en cambio, adquiere ciertos matices entre los afines a la vicepresidenta. Díaz, defienden, aboga por un órgano judicial "despolitizado" y no se muestra contraria a que los perfiles más duros de partido se queden fuera de la lista final. Este requisito, de aplicarse efectivamente, dejaría fuera a Rosell, pero que sí deja el camino más abierto para el juez Juan Manuel de Prada, al que el PP se había opuesto inicialmente por ser uno de los autores de la sentencia de la Gürtel. Aunque este magistrado progresista fue inicialmente rechazado por los populares, Unidas Podemos volvió a ponerlo sobre la mesa hace ahora un año, a cambio de tragarse el 'sapo' de nombrar al conservador Enrique Arnaldo -vinculado al PP- como miembro del TC, tal como pudo saber este periódico. Feijóo deslizó que estaba fuera Precisamente este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó desde Bruselas que el acuerdo para renovar el Poder Judicial es "posible", pero dejó claro que cumplir el "requisito de la despolitización" deja fuera a perfiles políticos, entre los que se encontraría la juez Victoria Rosell. Así, el jefe de la oposición señaló que en la negociación han hablado de "requisitos, no de personas". "Si nos ponemos de acuerdo en los requisitos, las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ Y uno de los requisitos es la despolitización del Poder Judicial", ha manifestado. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró "optimista" respecto a las negociaciones para conseguir un acuerdo de renovación del Poder Judicial y rechazó hablar de nombres de posibles candidatos a entrar en la institución.