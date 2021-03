El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha tachado al PP de "indecente" por orquestar una "jornada de puertas abiertas para los tránsfugas" a cambio de cargos y dinero y ha criticado a quienes han abandonado el partido sin dejar el acta.

En una entrevista en 'El País' recogida por Efe, el que será candidato de Cs a presidir la Comunidad de Madrid tras la renuncia de Ignacio Aguado, no descarta votar la investidura de Isabel Díaz Ayuso, pese a que afirma que la presidenta adelantó las elecciones basándose en una mentira. "Yo he venido a la política a utilizar mi cabeza, no a una política de tripas".

"Lo que tiene todo el mundo claro es que nosotros alejaremos a los extremos del Gobierno. Veremos después con quién", dice Bal, que señala que "lo importante no es con quién gobernar, sino el qué".

Y desmiente "rotundamente" que Cs estuviera preparando una moción de censura en Madrid junto con el PSOE, como afirman dos diputados regionales de su partido que han dimitido. "Cuando uno comete este tipo de actos de defraudación de la voluntad de los electores, tiene que inventarse las excusas que sean necesarias".

"Rédito político"

Por otro lado Bal ha defendido que el futuro gobierno de la Comunidad tras los comicios del 4 de mayo dependerá de su formación, que será "garantía de centralidad, moderación y sentido común".

En una visita al distrito de Fuencarral-El Pardo celebrada este sábado, Bal ha criticado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por haber convocado elecciones pese a tener "la palabra" de su exvicepresidente, Ignacio Aguado, de que la moción de censura en la autonomía era "completamente inviable" y que el Gobierno "se iba a mantener".

"De forma irresponsable y en medio de una pandemia, de forma oportunista y buscando sólo su rédito político y no pensando en los madrileños, ha disuelto las cortes y las cámaras pensando que iba a obtener mayoría absoluta. Ya le digo yo que no va a obtener mayoría absoluta", ha aseverado Bal.

Respecto a las primarias de su partido para la candidatura a la Asamblea de Madrid, Bal ha señalado que hasta la noche de este sábado aún se pueden presentar nuevos candidatos, y ha subrayado que "pese a llevar poco tiempo en política", representa "muy bien" los valores de Ciudadanos.

En esta línea, ha informado de que fue el propio Aguado quien le pidió que se presentara y que "a pesar de la dificultad de tomar esa decisión y con lo cómodo, asentado, alegre y contento" que estaba en el Congreso de los Diputados, tuvo que decir que sí porque "obligatoriamente hay que decir que sí cuando uno encuentra su Madrid en esta situación".

Así pues, de cara a la campaña electoral, Bal ha resaltado que el papel de Ciudadanos va a ser "ejemplo" de "búsqueda de soluciones reales para problemas reales de la gente de la calle", y que no va a admitir "improperios ni descalificaciones".

"En la campaña pretendo no caer en las provocaciones de otras personas. Escucho cosas que no me gustan y no van con mi forma de ser. Ayuso le dice a Iglesias que está acabado, e Iglesias le dice a Ayuso que es una delincuente. No es la forma de hacer campaña ni de tener respeto por los ciudadanos", considera Bal.

Además, ha lamentado que esta campaña de cara a los comicios del 4 de mayo haya comenzado "con todo tipo de descalificaciones y adjetivos muy groseros", por lo que su candidatura es una alternativa a "populismos y extremismos de izquierda y derecha".

"Alguno se empeña en que esta ciudad vuelva a los años 30 del pasado siglo, y yo me voy a empeñar a que se coloque en los años 30 del siglo XXI. Que se coloque en la Agenda 2030 y que no nos llamemos socialistas, comunistas o antifascistas los unos a los otros. Esos adjetivos me parecen trasnochados", ha recalcado.

Finalmente, Bal ha puesto en valor el trabajo realizado por el exconsejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, quien había logrado "subir el PIB" y creado empresas nuevas. "Algo estaríamos haciendo bien desde Ciudadanos", ha apuntado al respecto.

Aguado, en las listas

En respuesta a la pregunta de si Aguado estará en su lista en caso de, finalmente, ser candidato a la Asamblea, Bal ha apuntado que hay que esperar a que sea efectiva su candidatura y, más tarde, que el comité electoral diseñe la lista para los comicios.

Después de señalar que el exvicepresidente es "muy amigo" suyo y una persona a la que tiene "mucho aprecio", Bal ha puesto en valor que ha dado un paso "generoso" al echarse a un lado.