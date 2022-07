Casa Lucas lleva consumiendo cerveza Cruzcampo desde hace 52 años. Su propietario, Rafael Lucas Gómez, comenta que «además de la exquisitez del producto, toda la gente de la marca, hoy Grupo Heineken, son encantadores y maravillosos».

El perrito caliente es nuestra estrella y combinado con una fresca caña de Cruzcampo, suponen un deleite para el paladar

La caña perfecta

Respecto a sus famosos perritos calientes, combinados con una fresca caña de Cruzcampo, suponen un deleite para el paladar. De hecho, Lucas asegura que «es un binomio perfecto». Por otro lado, resalta el buen seguimiento que la compañía hace del grifo para que salga la caña perfecta y sus clientes puedan deleitarse, y recuerda que él aprendió de su padre, «el auténtico Lucas» a la hora de tirar una buena cerveza para que mantenga todo su sabor y aroma.

Comenta Lucas que también ofrece platos fríos, como queso y jamón, caballa, salmón, anchoa, así como tortilla de patatas casera, además de una gran variedad de bocadillos, «pero el perrito caliente es nuestra estrella, ya que está muy bien elaborado, todas las salsas son propias de elaboración casera, y todo ello hace que sigamos estando vivos a pesar de las circunstancias».

Los mejores ingredientes

El perrito perfecto y el más demandado, está elaborado a base de una salchicha de primera calidad, pan crujiente, cebolla frita y tomate.

Y el secreto mejor guardado

Los aderezos a bases de salsas, de elaboración casera y la cebolla frita en aceite de oliva, lo convierten en un perrito único y muy reconocido entre los cordobeses.

Completan la carta, la hamburguesa, los molletes y los sandwiches de jamón de York o el vegetal, con tomate natural, lechuga, huevo a la plancha, pepinillos y mayonesa.

Asegura Lucas que «tenemos clientes desde muy jóvenes hasta mayores, muchos de los cuales llegan con sus bisnietos». Por último, Rafael Lucas Gómez afirma que son muchos los turistas que hacen un alto en el camino una y otra vez en su bar, donde lo genuino sobresale ante lo demás.

Visiblemente emocionado, recibió el reconocimiento de Cruzcampo, «en compañía de mi mujer, María Aguilera, que me ha acompañado durante todos estos años, concretamente 35, ya que si no fuera por ella hoy Lucas no existiría, ya que es el vástago más fuerte que tengo en la familia ». Sin duda, una jornada para enmarcar por la buena labor de este hostelero cordobés.

Horarios: De 09.30 a 16.00 y de 19.30 a 24.00

Teléfono: 957478321