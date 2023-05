La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha cerrado la campaña electoral en Baena de la mano de María Jesús Serrano, candidata a la alcaldía. No ha dudado en que el PSOE recuperará la alcaldía porque «se pueden resumir los últimos cuatro años en que el PP ha fracasado y la alcaldesa ha suspendido». Algo que, señala, «se pone de manifiesto en cada una de las actuaciones que hemos ido denunciando». Crespín recuerda que los socialistas han estado en Baena «al lado de los comerciantes cuando no han sido atendidos, en el centro de Salud denunciando el desmantelamiento que está haciendo de la sanidad pública el PP con una alcaldesa pasiva ante una situación de tal magnitud, la denuncia de los problemas con las viviendas y en el polígono industrial». Y añade que a su llegada al acto en el parque de la Cañada «los vecinos denuncian que no hay manera de que los atiendan» en el Ayuntamiento.

Por lo tanto, si «el PP ha fracasado y la alcaldesa ha suspendido, aquí sí hay un proyecto de futuro para Baena». La secretaria general del PSOE de Córdoba, tras destacar que María Jesús Serrano es una compañera que tiene mucha habilidad y experiencia en conocer a las administraciones y en la gestión, dijo que estaba en Baena para que «no haya ninguna duda del apoyo del PSOE a todos los niveles a este pueblo y a este equipo de personas que van a dar lo mejor de sí mismas para ofrecer a los vecinos de Baena el proyecto socialista». Por su parte, María Jesús Serrano indicó que los socialistas «damos la cara y vamos a los barrios», y pidió el voto para mañana domingo porque «nos jugamos el futuro de Baena y Albendín». La candidata del PSOE a la Alcaldía, insistió en que los cuatro años en los que ha gobernado el PP «gracias al pacto de perdedores y del rencor» han sido «años en blanco», y ahora «necesitamos una Baena gestionada por un gobierno sólido y solvente con una mayoría amplia para poder trabajar por todos los baenenses».