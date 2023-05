Por el PSOE se presenta en Fernán Núñez como candidato a la Alcaldía José Molero.

¿Qué balance hace de este último mandato?

Bajo nuestro punto de vista, en estos cuatro años, muchos proyectos se han quedado en el olvido o se han modificado, y otras actividades no han llegado a realizarse o no han tenido continuidad. Consideramos que, si es el momento de hacer balance, estos cuatro años han supuesto un antes y un después para que la población reflexione sobre un equipo de gobierno que con mayoría ha dejado descontentas a muchas familias con grandes preocupaciones y no ha sabido responder a sus necesidades.

¿Dígame qué cree usted que hace falta mejorar en Fernán Núñez?

Uno de los objetivos que nos marcamos es dar oportunidades de empleo y formación de forma transversal. Queremos que nuestros vecinos y vecinas tengan un empleo estable y digno. Hay que apostar sin duda por la creación de más equipamientos; una piscina cubierta, una oficina de turismo, espacio de ocio en el medio natural, promover a las administraciones competentes para que Fernán Núñez pueda tener una residencia de ancianos, porque Fernán Núñez necesita una residencia de ancianos, eso creemos los socialistas porque son carencias que, en el siglo XXI, otras localidades tienen cubiertas y nuestro pueblo aún no. Ya es hora de cambiar esta situación.

¿Cuáles son las líneas generales de su programa electoral?

Impulsar y acelerar un plan de acción cultural, la rehabilitación para convertir el Palacio Ducal en uno de los principales motores económicos y culturales de Fernán Núñez. El 1,5 por ciento lo entrega un gobierno presidido por un presidente socialista. Siempre hemos apostado por nuestro palacio y su recuperación. Proponemos la ampliación de la oferta deportiva con la creación de una piscina cubierta, mejoras en las infraestructuras deportivas actuales y de una zona recreativa dotada de material multiaventura en la Estacá. Estas propuestas generarán empleo y bienestar. Además, queremos que la ciudadanía disfrute de una ciudad de los niños en nuestro Parque Rosalina, por eso, queremos mejorar las instalaciones y adecuarlas a las familias, para que disfruten de ese espacio y lo conviertan con sus vivencias en el lugar favorito de pequeños y mayores.

¿Cómo define su candidatura?

Acuna la experiencia y el bagaje del socialismo, con el entusiasmo de nuevas incorporaciones y, además, mantenemos nuestros compañeros elegidos en la candidatura anterior. Creemos que en este equilibrio está la clave para tener «mirada larga», como decía la exvicepresidenta del gobierno Carmen Calvo en nuestra presentación.

¿Estaría dispuesto a pactar en caso de que de ello dependiera establecer un gobierno estable?

Rotundamente, sí. Mi compromiso es con los fernannuñenses y con el proyecto socialista, decida lo que decida el pueblo de Fernán Núñez el 28 de mayo en las urnas. Pero aspiramos a ser la lista más votada y a gobernar.