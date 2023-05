La estratégica situación geográfica de Córdoba y su potencial logístico se han visto respaldados este mandato por el proyecto estrella de la base logística del Ejército de Tierra, que tendrá su sede en la capital. Los próximos cuatro años son claves para el impulso definitivo de la iniciativa puesta en carga por el Ministerio de Defensa y para el resto de retos logísticos.

Partido Popular: la base y mucho más en logística

Gran parte del futuro inmediato de Córdoba pasa por el desarrollo logístico. Tenemos una gran oportunidad para convertirnos en referencia nacional en este sector, gracias al proyecto de la base logística del Ejército de Tierra, y tenemos que poner todo de nuestra parte para convertirlo en realidad. En este sentido el compromiso del Partido Popular es seguir avanzando y poner en carga 3,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y logístico con el desarrollo de las segundas fases de los polígonos industriales de La Rinconada y de El Álamo para impulsar al máximo este desarrollo.

Junto a esto, la importancia del desarrollo logístico de Córdoba nos obliga ser exigentes con nosotros y con otras administraciones para exigir el cumplimiento de compromisos que son indispensables con este objetivo, como el enlace de la A-4 con el futuro polígono de la Rinconada, donde se instalará la futura base del Ejército de Tierra. En segundo lugar, el desarrollo de la Variante Oeste como nodo de comunicación del parque logístico de El Higuerón y del tejido industrial del oeste de la ciudad con la red de autovía exis tente. En tercer lugar, el corredor ferroviario central (también denominado ramal central) para conectar logísticamente con puertos fundamentales del norte y el sur de España.

PSOE: la base será un antes y un después

La base logística del Ejército de Tierra que es una infraestructura avanzada de defensa nacional y que se va a establecer en Córdoba por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Significará un antes y un después en materia logística y exigirá mejoras importantes en nuestras infraestructuras de transporte. Aprovecharemos este magnífico impulso para potenciar la logística civil mediante la creación de una plataforma logística de promoción pública para la puesta en carga de los suelos logísticos e industriales disponibles. Crearemos un puerto seco elemento fundamental para el impulso de la logística y que se dejó definido en el anterior mandato municipal y que como otros buenos proyectos ha quedado dentro de un cajón en el despacho del señor Bellido.

Hacemos Córdoba: aeropuerto, base y polígonos

Córdoba ya es un centro logístico y proponemos su transformación en un gran nudo logístico andaluz a partir de tres ámbitos logísticos a escala media, apoyados en zonas que poseen adecuadas conexiones exteriores y que en parte ya funcionan como logísticas y de servicios, previendo ampliaciones en su entorno.

Como se ha descrito antes en materia de polígonos industriales: el Oeste a partir del centro de transportes del Higuerón, área logística y polígonos próximos; el este a partir de Quemadas, sectores I-2 e I-5 con conexión a la A4: y el Sur, a partir de Porcelanosa y su entorno, con los políhonos de la Torrecilla y Amargacena. La base logística del Ejército y el aeropuerto renovado contribuirán al impulso del gran nudo logístico.

Ciudadanos: apuesta por el corredor central

Desde Cs solicitaremos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que vuelvan a apostar por el corredor central, una gran oportunidad para Córdoba que no podemos dejar escapar. Otro de los ejes primordiales será impulsar el aeropuerto, que ya dispone de todos los requisitos necesarios para recibir vuelos comerciales, por lo que se debe volver a convocar la mesa del aeropuerto. No olvidamos tampoco la revitalización de nuestros polígonos industriales y la mejora de sus conexiones. También trabajaremos para el impulso de la ronda oeste que conecte el sur de la ciudad con la zona de la carretera de Palma del Río. La puesta en valor como suelo industrial de El Álamo es imprescindible. Si no hay suelo, no pueden venir grandes operadores logísticos. Y si hay corredor central, si Córdoba se convierte un nodo logístico intermodal, atraerá a grandes empresas y tendrá una repercusión económica que alcanzará a todas las provincias andaluzas. Y para todo ello nos ocuparemos de ofrecer agilidad burocrática a todos los inversores, para que vean en Córdoba un lugar de oportunidades y facilitador del emprendimiento.

Vox: un acuerdo con el puerto de Algeciras

Mejorando los accesos con un diálogo permanente entre administraciones, no podemos tener parques empresariales mal comunicados, mal adecentados y hay que llegar a acuerdos con el puerto de Algeciras principal motor en los containers que es lo que da movimiento. Pero para eso necesitamos comunicación ferroviaria y dotar a nuestros parques de accesibilidad, de ahí que sea imprescindible el diálogo entre administraciones para agilizar todas las conexiones por carretera y ferrocarril necesarias.