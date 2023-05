El Ayuntamiento de Córdoba ha dado un salto en su transformación digital y en los trámites que los ciudadanos pueden hacer a través de internet, pero aún quedan procesos burocráticos que no se pueden hacer de forma telemática y muchos cordobeses no tienen acceso a internet o carecen de competencias digitales para relacionarse con una administración ‘on line’

PP: modelo de atención para las personas

Debemos persistir en el proceso de modernización y digitalización de los servicios sociales y la implantación efectiva de un modelo de atención centrado en la persona, al objeto de seguir reduciendo los tiempos de tramitación de las solicitudes, agilizar procedimientos, favorecer la calidad de respuestas según las necesidades y optimizar la intervención social y los recursos. El Ayuntamiento instalará sensores en el 50% de elementos urbanos removibles para tener una infraestructura básica de sensorización en Córdoba, la cual posibilite obtener datos que permitan la mejora de la atención y la prestación de servicios.

Desarrollaremos una app ciudadana en la que cualquier persona pueda realizar trámites con el Ayuntamiento de forma sencilla y ágil, siendo uno de los trámites estrella ePadrón, sistema para la gestión integral del padrón municipal.

PSOE: formar parte de Eprinsa

La lucha contra la burocracia, la mejora de la atención personalizada y la digitalización del Ayuntamiento son objetivos prioritarios para el PSOE. Queremos formar parte de Eprinsa para abordar el esfuerzo por modernizar la administración y dejar que nuestros datos se gestionen por la Diputación de Málaga. Impulsaremos una lucha decidida contra la burocratización administrativa del Ayuntamiento, agilizando los procedimientos y evitando múltiples molestias a los ciudadanos. Son compatibles unos servicios altamente digitalizados con una atención personalizada a todos los vecinos y vecinas que necesiten atención, asistencia o información de su Ayuntamiento. Pondremos wifi gratuito en los espacios públicos de barriadas más desfavorecidas y mejoraremos al máximo la conectividad de los polígonos industriales y del parque Rabanales XXI.

Hacemos córdoba: zonas del casco sin cobertura de fibra

La digitalización tiene que completarse, porque grandes manzanas de nuestro casco histórico no tienen cobertura de fibra. Vamos a revertir el que, por ejemplo, la web municipal dependa de la Diputación de Málaga, o se atrase el cobro de impuestos municipales porque los programas informáticos no dan de sí, o que se esté privatizando parte del funcionamiento informático municipal. Tenemos la firme decisión de ejercer el gobierno de la ciudad con los principios de gobierno abierto: transparencia, participación y colaboración.

Para ello es fundamental establecer una alianza con el gran tejido empresarial y universitario que existe en nuestra ciudad vinculado a la innovación digital, con relaciones muy sólidas a nivel internacional, y poco aprovechados para la ciudad. Por ejemplo, aplicaciones para la identificación de plazas de aparcamiento, la elaboración de una guía cultural única de la ciudad o las plataformas digitales de apoyo a los centros comerciales abiertos.

Ciudadanos: creación de una ventanilla única ‘on line’

Una de las apuestas del nuevo Cs será la creación de la ventanilla única on line, que permitirá a los emprendedores cordobeses abrir su negocio en 24 horas, acabando con las trabas burocráticas. Se han dado grandes pasos en la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Córdoba, pero es necesario seguir apostando por más herramientas que optimicen el trabajo de los funcionarios, que reduzca y simplifique la burocracia y que facilite la realización de trámites. La digitalización es un reto también para las empresas y la ciudadanía. Seguiremos promoviendo planes de formación en digitalización a nuestros comerciantes, el incremento del uso del comercio electrónico para comprar en los mercados municipales y por la formación a la ciudadanía en el uso de herramientas digitales. La digitalización y la tecnología están en permanente evolución. Para no quedarnos atrás debemos seguir invirtiendo en nuevas tecnologías para no perder competitividad y convertirnos en un referente digital que siga construyendo la Córdoba moderna y logística que todos deseamos.

Vox: centros cívicos con más competencias

Un sistema informático eficaz, descentralización en la gestión en los centros cívicos para que sean miniayuntamientos accesibles para cualquier trámite digital, asegurándonos también la atención presencial para aquellos que sufren la brecha digital, como nuestros mayores, o para aquellos comerciantes que no pueden perder tres mañanas para cualquier papeleo. Además, esto creará puestos de trabajo presenciales y hay que dotar los centros de agentes digitalizadores.