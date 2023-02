El 3 de octubre de 1952, el Colegio Virgen del Carmen abrió sus puertas al público con un único fin, ofrecer una educación integral y de calidad a sus alumnos desde el carisma teresiano-sanjuanista. 70 años después, el Centro sigue conservando parte de la esencia que lo caracteriza. Aún mantiene la estructura de su edificio, el campo de deportes y la piscina. Sin embargo, lo que más perdura en el tiempo es el ideario de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, fundamentados en los principios del amor y la razón.

El proyecto educativo de la Institución está centrado en la formación integral.

El Carmen, que se ubica en pleno corazón de Córdoba, centra su proyecto educativo en la enseñanza integral del usuario. Para ello, el equipo docente trabaja en el desarrollo de las competencias intelectuales, personales, emocionales y sociales del alumnado a través de los distintos campos del saber.

Asimismo, la Institución facilita a los estudiantes nuevas estrategias de aprendizaje. Para ello, trabaja con proyectos y utiliza diferentes herramientas pedagógicas como rutinas y destrezas de pensamiento, trabajos cooperativos y mapas mentales, entre otros. El objetivo es que el alumnado sea consciente del proceso de su aprendizaje a través de las herramientas de autoevaluación y coevaluación.

Oferta educativa

La Institución imparte las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, más un aula específica de Plurideficientes (EBE), todas con concierto pleno. También oferta las enseñanzas de Bachillerato en seis modalidades diferentes. Eso sí, todas ellas funcionan en régimen privado.

Para el proceso de admisión, los interesados deben contactar con la Secretaría del centro o acceder a la página web.

El Carmen también dispone de un aula de apoyo a la integración para atender a aquellos alumnos que necesiten una atención especializada. En este sentido, cuenta con un profesor experto en Pedagogía Terapéutica o en Audición y Lenguaje, y con un monitor. Ambos profesionales son los encargados de ayudar a los estudiantes, a través de técnicas de trabajo que priorizan la comunicación, la motricidad, la estimulación y el desarrollo emocional.

Servicios Además de la oferta educativa, la Institución proporciona a los alumnos diferentes servicios. Uno de ellos es el comedor escolar, que tiene cocina propia y personal del centro. La comida, que se elabora diariamente en la cocina conventual, está basada en los principios de la dieta mediterránea. La prestación de este servicio se lleva a cabo desde el primer día de curso escolar, en septiembre, hasta el último, en junio. Por otro lado, el Colegio Virgen del Carmen concede a sus estudiantes la posibilidad de disfrutar de otros servicios como el de enfermería, aula matinal y gabinete psicopedagógico.

Diferentes Proyectos

Conseguir una escuela inclusiva, este es el objetivo que busca la Institución con el desarrollo de sus proyectos. La Escuela cuenta con un programa de radio-podcast, CVC Radio, realizado por y para los alumnos. Aquí, los estudiantes narran lo qué ocurre dentro de las clases y explican la motivación que les genera su metodología.

Con el aula de apoyo a la integración, el centro ayuda a los alumnos que necesitan una atención especializada.

Por otro lado, El Carmen desarrolla un proyecto denominado Revista Escolar Digital (RED) El Carmen Report, que pertenece a una red de diarios escolares. Están dirigidos y redactados por los propios alumnos y cuenta con el apoyo de periodistas profesionales. De esta forma, los escolares diseñan piezas informativas de varios géneros periodísticos y en distintos formatos.

Uso de las nuevas tecnologías

Desde el año 2012, el Centro apuesta por la utilización de tecnologías punteras e innovadoras. En la etapa de Bachillerato, todos los estudiantes y profesores disponen de un iPad. Esta iniciativa forma parte del proyecto iCab, que se encuentra dentro del programa One to One.

La Institución también proporciona a sus alumnos libros de texto digitales, recursos tecnológicos y otras aplicaciones que son fundamentales para el proceso de aprendizaje. Asimismo, los dispositivos están supervisados para garantizar un entorno digital seguro.