El compromiso de The British School of Córdoba con sus alumnos y familiares es ofrecer una educación de calidad centrada en el aprendizaje y sobre todo, en el fomento del idioma, en este caso el inglés. En 1998 y bajo la iniciativa de un grupo de padres, el Centro abrió sus puertas al público con el objetivo de proporcionar a los escolares una educación alternativa y personalizada. De hecho, el Colegio inició su actividad académica ese mismo año en la finca ‘La Colecilla’, con 60 alumnos repartidos en cinco aulas de Primaria. Posteriormente, en 2003, la institución se trasladó a su actual ubicación en la calle México.

BSC es el único centro de la ciudad que ofrece el programa International Baccalaureate.

Asimismo, BSC prepara a sus estudiantes para la realidad de la vida adulta. Para ello, el equipo docente emplea diferentes técnicas y métodos de aprendizaje a través de la formación práctica. Esto es esencial para el futuro laboral de los escolares, ya que se potencian todas y cada una de las capacidades sociales e intelectuales en las materias que tienen que cursar. Para el Centro, cada estudiante tiene unas habilidades y necesidades diferentes que deben ser abordadas en el interior de las aulas.

Oferta académica

The British School of Córdoba imparte las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Internacional. En Infantil, el Centro trabaja con el sistema Foundation Stage. Aquí, los alumnos más pequeños de 2 a 5 años aprenden jugando en un entorno seguro. Para ello, todas las aulas del centro están equipadas con juguetes. Además, los menores participan en diferentes actividades que cubren las siete áreas de aprendizaje, entre ellas, la comunicación y la interacción con el resto de sus compañeros.

Testimonio de K.S. Padre del cole «Destacaría el enriquecimiento que tienen los alumnos estando en contacto desde pequeños, no solo con el habla inglesa y francesa, sino con profesores de otras nacionalidades que incorporan su saber a las clases desde los 3 años».

Hay que destacar que todo el personal del BSC es nativo o bilingüe y que el inglés es el idioma que se utiliza para la enseñanza y el aprendizaje. De esta forma, los niños aprenden otro idioma de una forma natural y divertida a través de canciones, cuentos y juegos. Los alumnos salen de esta etapa con habilidades sociales y con unas bases sólidas en las asignaturas de Matemáticas y Lengua.

Con Foundation Stage los alumnos desarrollan los valores de respeto y empatía.

El proceso de admisión consta de varias fases. Es sencillo y transparente. BSC acepta a los alumnos de cualquier zona del mundo y con diferentes habilidades y talentos. Los estudiantes pueden incorporarse al Centro en cualquier momento del curso y a cualquier grupo de edad, siempre que haya plazas disponibles. Además, la Institución cuenta con un equipo de admisiones, altamente cualificado y experimentado, que será el encargado de guiar a los escolares durante todo el proceso de enseñanza.

Vida escolar

Los estudiantes del BSC cuentan con orientación académica y universitaria, con un equipo de orientación con evaluación, diagnóstico y seguimiento de las necesidades educativas y con plataformas de enseñanza (Tapestry, Dojo, Google Classroom, Unifrog, Testeando, Isams, Meet the teacher, Sparx Maths, Managebac...). También disponen de exámenes de evaluación de nivel por etapas. Cada día, todo el alumnado disfruta de la comida de gran calidad que ofrece el centro, ya que dispone de cocina propia tanto en el edificio principal, como en el de los más pequeños.

Las actividades extraescolares que oferta el Centro están relacionadas, principalmente, con el deporte y la música.

Algunos progenitores señalan que The British School of Córdoba es único por el ratio profesor-alumno; el horario, ya que permite a los padres trabajar de 9.00 a 16.30 horas todos los días; el buen ambiente y la educación que se respira en el Colegio; la implicación de los estudiantes de todas las edades en actividades de otros cursos; la familiaridad del ambiente, la autonomía que desarrollan los escolares; el método de aprendizaje enfocado de forma práctica; los recursos de las clases que es similar al material que se emplea en la universidad y el acceso a él; el laboratorio de Ciencias, la clase de Música, el estudio de Fotografía y la clase de Arte. Finalmente, los progenitores señalan que la individualización de la enseñanza es algo que no se paga con dinero.

Testimonio de R.T. Madre del cole «Es un colegio que te prepara para la realidad de la vida adulta.Te ayuda a saber desenvolverte en cualquier trabajo, te guía según tus cualidades en las materias que debes cursar. En definitiva, sabe sacar lo mejor de cada alumno.Y lo mejor de todo es que no deja a nadie de lado. Sus profesores no expulsan ni dan la espalda, sino que potencian y sacan lo mejor de cada niño. Un buen estudiante será brillante y un peor estudiante encontrará lo que le gusta y sabe hacer bien. Y podrá brillar también. Es un colegio versátil, innovador, con propuestas diferentes, que sabe estar a la altura y que nunca defrauda».

Programa International Baccalaureate

Una de las enseñanzas más destacadas del BSC es el IB Diploma Programme, un curso preuniversitario que permite a los estudiantes desarrollar sus fortalezas y la seguridad en sí mismos. El IB está basado en el perfil de aprendizaje de los alumnos y en los atributos que adquieren durante el programa: pensadores, comunicadores, cuidadosos, arriesgados, equilibrados y reflexivos. Además, los estudiantes potencian distintas destrezas de aprendizaje como el pensamiento, la investigación, la comunicación y la autosugestión.

En cuanto a las asignaturas que cursan los jóvenes, encontramos: Language + Literature, Language acquisition, con inglés y francés; Humanities (History, Geography, Business management); Sciences, Mathematics and Arts. El proyecto también incluye la iniciativa CAS (Creativity + Activity and Service) que refuerza y promueve el compromiso de los alumnos como ciudadanos de una comunidad. Asimismo, los estudiantes cursan Theory of Knowledge (Teoría del conocimiento), una asignatura a través de la cual pueden realizar un ensayo para dinamizar sus conocimientos.

Con las destrezas aprendidas a lo largo del curso, los jóvenes salen preparados para asumir las cualidades más importantes del mundo laboral: tener iniciativa, asumir responsabilidades, reflexionar y colaborar. A diferencia de otros centros, el IB es el programa principal de Bachillerato en el BSC. La mayor parte de sus alumnos cursan esta modalidad, ya que es una gran oportunidad académica para su futuro. The British School of Córdoba es el único colegio de la ciudad que ofrece la enseñanza International Baccalaureate en inglés.

Testimonio de la alumna, AM.R.M. AM.R.M. cursa esta modalidad de Bachillerato. La estudiante destaca la importancia de cursar esta enseñanza. «Esta experiencia no es como nada que vivirías en cualquier otro sistema educativo. El modelo de ‘independent learning’ nos da responsabilidades a los alumnos que son muy importantes para la educación: los alumnos nos apropiamos de nuestro camino educativo estableciendo nuestras propias metas y monitorizando nuestro progreso. El IB nos da las herramientas para llegar al sitio donde nos propongamos en cualquier asignatura, pudiendo llegar a nuestro máximo potencial».

¿Dónde se ubica The British School of Córdoba?