La campaña de la declaración de la renta 2021 se acerca a su final y lo hace un año más con importantes dudas de última hora entre los contribuyentes que todavía no han cerrado sus cuentas con Hacienda.

Una de las cuestiones más frecuentes es la relacionada con la petición de cita previa, un mecanismo obligatorio para todo aquel que quiera realizar la contribución con ayuda de los técnicos de la Agencia Tributaria en lugar de hacerla de manera autónoma a través del borrador y el servicio online.

En casos extremos, puede llegar a ocurrir que, en el momento de solicitar dicha cita, la Agencia Tributaria nos indique que no quedan huecos disponibles antes del cierre del plazo, que tendrá lugar el próximo 30 de junio (o el 27 en el caso de las declaraciones a devolver con domiciliación).

Hacienda señaló recientemente en un comunicado que "al igual que en los años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra cita disponible para el servicio de asistencia en oficinas, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en los días siguientes".

En todo caso, la Agencia Tributaria recomienda no esperar a esta nueva apertura, ya que tampoco existen garantías de encontrar cita más adelante, y optar por el servicio 'Le llamamos' de atención telefónica.

Para reducir los efectos de la posible escasez de citas, la Agencia Tributaria recuerda que la cita previa se puede anular por cualquiera de las vías habilitadas para su obtención, lo cual abre nuevas oportunidades a otros contribuyentes de aprovechar los recursos destinados a tal efecto