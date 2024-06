¿Quiénes, cómo y por qué siguen en el Córdoba Futsal en Primera División?

Una década es un periodo suficiente para hacer balance. También para readaptar el rumbo, ya sea por vocación o por necesidad. Un poco de todo hay en la determinación que ha tomado el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que después de vivir un irregular curso del décimo aniversario aborda un futuro dibujado con el poderoso atractivo de las incógnitas: la revolución es absoluta en los puestos clave del apartado deportivo. Toda la cúpula ha hecho las maletas y también la mitad de una plantilla que logró, con cierta holgura, el objetivo mínimo de la permanencia pero se quedó con un regusto amargo en su quinta campaña consecutiva en la Primera División. Sin Josan González -su entrenador cuatro años y medio-, sin Rafa García -el director deportivo en toda la etapa de Primera-, sin el timonel en el banquillo de su equipo filial -Lolo Vinos se marchó al Bujalance- y sin jugadores de referencia -Perin y Zequi, dos capitanes, salen del grupo-, el Córdoba encara una reconstrucción obligada que tendrá en el argentino Emanuel Santoro, promocionado desde el puesto de ayudante de Josan a jefe principal, una figura clave.

Hasta 30 jugadores entraron en el acta durante los 30 partidos que jugaron los cordobesistas en la fase regular de Primera, con una undécima plaza que les valió para concluir su periplo sin tocar las eliminatorias de play off. ¿Qué ha pasado con ellos?

Fabio Alvira

El portero madrileño, de 33 años, abordará su tercera temporada en el club después de que se anunciara en enero su renovación hasta 2025. Disputó 29 de los treinta partidos y ejerce como capitán.

Víctor Areales bajo el marco en una acción de ataque del equipo local. / Ribera FS

Víctor Areales

El guardameta es el canterano de mayor proyección. Entró desde el filial para suplir a un nombre histórico como Cristian y terminó convirtiéndose en protagonista y pieza codiciada. El club, tras un periodo de tensión, logró que firmara hasta 2027. Tiene 25 años,

Damián Mareco

No es vistoso, pero sí efectivo. Un seguro atrás. El cierre internacional paraguayo, que cumplirá 30 en septiembre, continuará en el grupo con un año más de contrato. Jugó todos los partidos del campeonato, siendo uno de los poquísimos que no sufrió lesiones,.

Josema

Llegó como agente libre en el mercado para paliar la plaga de lesiones... y también terminó lesionado. El cierre murciano cumplió cuando le requirieron. No sigue.

El ucraniano Mykola Mykytiuk conduce el balón en el pabellón Anaitasuna. / Xota Osasuna

Mykytiuk

El internacional ucraniano sufrió una grave lesión que no le permitió actuar hasta la segunda vuelta (17 partidos, 4 goles). Físico, concentración, buen disparo, eficaz en el balón parado, gran salida... El cierre, de 27 años, es uno de los grandes activos del Córdoba. Sigue en el equipo de Vista Alegre... y en la agenda de otros.

Antoniazzi

Tuvo un excelente arranque liguero, pero se fue apagando para acabar en la intrascendencia. El ala brasileño, de 27 años, jugó 19 partidos y marcó un gol. No apareció en el tramo final del campeonato. No continúa.

Arnaldo Báez durante un lance del pasado choque ante el Real Betis Futsal. / MANUEL MURILLO

Arnaldo Báez

El ala paraguayo, de 28 años, fue pura honradez. Sufrió una lesión cuando estaba en su mejor momento y tuvo que pasar por el quirófano en su país. Regresó en los partidos finales (13 partidos, un gol) para contribuir con su despliegue físico y buena colocación. Continuará un año más.

Miguel Kenji

El ala italo brasileño fue una apuesta fallida. Las lesiones no le ayudaron a encajar en el grupo y tuvo que conformarse con minutos residuales (17 partidos, dos goles). El club le ofreció salir cedido en la próxima campaña, pero el futbolista prefirio llegar a un acuerdo para marcharse definitivamente.

Lucas Perin

El ala brasileño, de 26 años, ha descrito la trayectoria perfecta en el escenario adecuado. Llegó por un precio irrisorio, se adaptó a la Liga y terminó siendo una figura en tres temporadas de blanquiverde. Hizo 17 goles en 26 partidos. Jugará la Champions con el Anderlecht belga.

Muhammad Osamanmusa controla el balón. / Víctor Castro

Muhammad Osamanmusa

Dio el paso adelante en progresión firmando 13 goles en 27 partidos. El internacional tailandés, de 26 años, se ha pulido en dos temporadas en Córdoba y en la próxima actuará con el Jimbee Cartagena, el equipo de moda en España, con un suculento contrato.

Pulinho

Segundo año con sensaciones dispares: combina actuaciones descollantes con desapariciones. Hizo 6 goles en 29 partidos el brasileño, de 25 años, que tiene contrato en vigor y cuenta en el proyecto... si no aparece algún pretendiente con dinero, En ese caso, puertas abiertas.

Zequi

El referente del equipo, el jugador con más partidos en Primera, el que más goles metió, el capitán, anunció que se marcha al Manzanares, vecino de Primera. A sus 30 años, el gaditano dijo adiós para dar un paso más. Un durísimo golpe más allá de lo deportivo.

Guilherme Dos Santos

El brasileño se va al Jimbee Cartagena, que lo mandó a préstamo. Dejo seis goles en 23 partidos. El pívot no brilló, pero cumplió sin alardes.

El brasileño Kaué Pereira remata de cabeza en un partido en Vista Alegre. / A.J. González

Kaué Pereira

Hizo 4 goles en 12 partidos disputados tras incorporarse en enero con un contrato largo. El brasileño, de 25 años, seguirá y se prevé un mayor protagonismo para él con Santoro al frente del banquillo,

Huguinho

Un visto y no visto. El ala brasileño, de 21 años, llegó en enero cedido por el Jimbee Cartagena. Intervino dejando detalles, se lesionó y anunció que se iba a su país por cuestiones personales.

Joaqui

Quería minutos y no los tenía. Se marchó al Pula de Croacia, donde tampoco gozó del protagonismo buscado. El ala de 22 años, surgido de la cantera, no volverá al equipo cordobesista.

Los canteranos

Las circunstancias de la temporada forzaron a la convocatoria de jugadores del filial de manera recurrente. El único que estaba inscrito en la primera plantilla, Rafalillo, se lesionó en pretemporada y no llegó a estrenarse. El club le ofreció una cesión y no la aceptó: no sigue. Josan llegó a incluir a tres porteros -Emmanuel Alexis, Fabián Pérez y José Manuel-, los alas Alberto Requena, Álvaro, Emilio, Hugo Expósito, Miguel Ángel Carrillo, Molina, Nano, Rubén y Sergio, y el pívot Dani.