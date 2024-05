Josan González y su adiós al Córdoba Futsal: "La mejor opción es separar nuestro camino"

Con el semblante serio, aunque orgulloso por lo recorrido. A caballo entre la emoción y la nostalgia -lógica en una despedida- compareció Josan González durante su última rueda de prensa como entrenador del Córdoba Futsal, ubicada en un Palacio de Deportes Vista Alegre que ha sido el escenario del grueso de sus batallas en Primera División, sede de alegrías, récords y desencantos, también de citas para el recuerdo, y en el que el técnico pontanés puso punto y final a su etapa de cuatro temporadas y media al frente del banquillo blanquiverde, para el que ahora se abre un nuevo horizonte. «Ha sido una decisión muy difícil, muy meditada. Hemos llegado a una conclusión, en mi casa. La mejor opción para ambas partes es separar nuestro camino», resolvió entre lágrimas durante el acto conjunto en compañía de José García Román, presidente de la entidad, y Rafael García, director deportivo del club.

Un balance global

De forma lógica, el preparador comenzó el alegato realizando un sentido balance de su paso por el club, en especial por lo más cercano, la recién acaba campaña: «He puesto mi granito de arena. Soy el que sale aquí, pero hay un montón de gente trabajando. De nota, un seis o un siete, nos ha faltado dar un pasito adelante en determinados momentos», afirmó, después de casi un lustro como primer técnico califal, desde su llegada allá por el ejercicio 2019-2020 como relevo de Maca en la puesta de largo del club en la máxima categoría.

Se ahondó, en especial, en la parcela sentimental, así como los capítulos de la historia de la entidad escritos a lo largo de estos años: «En general, me voy con la tranquilidad de que el equipo está asentado en Primera División y de que el equipo que viene, insisto, va a estar preparado para luchar por el siguiente paso. Nos ha faltado, obviamente, jugar una competición importante, sobre todo hace dos años. Me quedo también con partidos épicos, inolvidables», continuó emocionado.

«Hemos estado luchando contra presupuestos que nos triplicaban. Hay muchas horas de trabajo. Hay que darle valor, es muy difícil. Cuando el año pasado lo pasamos tan mal para conseguir la permanencia... He tenido la suerte de irme bien, dejar un club asentado. Hay que darle muchísimo mérito, es histórico, cuántos años llevaba Córdoba sin tener un equipo en la élite consecutivos», añadió.

Josan González, junto a José García Román y Rafael García en su despedida. / A.J. GONZÁLEZ

Entre buenos y malos momentos ubicó su estancia en la dirección cordobesista, aunque recalcando el valor de los positivos frente a los negativos: «Quizás la primera Copa de Andalucía, por lo que significaba para el club. El partido que ganamos al Jaén en la última décima... Hay muchos momentos buenos para recordar», expresó, recalcando la parte satisfactoria. “Un momento malo, el principio de la primera temporada, hay se generaron muchas dudas. Quizás ese inicio y las diez derrotas consecutivas del año pasado, son momentos muy duros de llevar», apuntó.

«En cuatro años la evolución es infinita, pero es difícil de pararse a pensar del Josan que vino al que se va. Cuando pasen los meses me daré cuenta, eso ha ayudado toda la gente con la que he trabajado, he aprendido muchísimo, de todo. De gestión de grupo, de directivos, a nivel de fichajes, de instalaciones…», afirmó, analizando su progreso como director de orquesta, así como el propio crecimiento del equipo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. «Se ve a todos los niveles. Desde la broma decimos que el milagro continúa. Ya no es milagro, hay mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo de infraestructura. El club ha dado un paso adelante», insistió, extendiendo múltiples agradecimientos al resto de componentes.

Los motivos de su marcha

«Es una balanza, tenemos que poner todas las cosas que pesan. He decidido que voy a intentar ir a ganarme la vida. No tengo nada cerrado, pero la idea es irme fuera, arreglarme un poco la parte económica de mi existencia», deslizó el de Puente Genil como alguna de las claves de su adiós del Córdoba Futsal, su segundo destino profesional tras formarse técnicamente como entrenador en la cantera de ElPozo Murcia.

Con una mirada en lo venidero, por otra parte, González reconoció que todavía no conoce ni el itinerario ni los próximos pasos de su hoja de ruta -si bien apunta al extranjero- como preparador de fútbol sala, aunque tiene claro una premisa para su sucesor: contará con las bases para liderar una propuesta ilusionante. «Deberá confiar en la plantilla, en los directivos y trabajar. Eso no va a haber ningún problema. Que esa dosis de mala suerte que hemos tenido, en forma este año de lesiones. En el tema de la burocracia hemos aprendido. Dentro de eso, estamos super estructurados, sabemos cómo funciona eso. El que venga lo único que tiene que tener es tranquilidad, de que hay un buen grupo, un buen equipo y que confiando en la gente y con el apoyo en Vista Alegre se puede dar el siguiente paso», apostilló, sin desvelar todavía su futuro paradero.