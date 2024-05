La jornada en Tercera | Córdoba CF B-Atlético Espeleño, derbi por la salvación en El Arcángel

Continúa la cuenta atrás en la penúltima jornada del Grupo 10 de Tercera Federación para los equipos cordobeses concurrentes en la categoría, que también andan dando las pinceladas finales de sus distintos objetivos. Por la salvación batallarán el Córdoba CF B y el Atlético Espeleño en El Arcángel durante el partidazo del fin de semana, en paralelo -jornada unificada, todos a partir de las 12.00 horas- con otra buena tanda de compromisos de altura. El Ciudad de Lucena buscará seguir la estela del liderato en su visita al Estadio José Martínez “Pirri” del Ceuta B, el Salerm Puente Genil se medirá en el Manuel Polinario al Sevilla FC C, mientras que el CD Pozoblanco, que ya hizo matemática su presencia en la fase de ascenso, regresará al calor del Nuestra Señora de Luna para recibir al Bollullos.

Córdoba CF B - Atlético Espeleño (domingo, 12.00 horas)

Con un objetivo tan trascendente como la supervivencia en la sección andaluza oriental otra temporada quedará enmarcado el derbi cordobés de la ocasión, con una plaza de la talla de El Arcángel como escenario. En él concurrirán dos rachas distintas aunque convergentes en cuanto a la idea de salvarse en esta fase final de la temporada, a falta de tan solo dos pruebas para dejar saldado el calendario regular y, aún con todo, múltiples opciones abiertas sobre la mesa. Algo más aseada se presenta la situación blanquiverde, si bien no por sensaciones, sí en lo relativo a la tabla.

Y es que el Córdoba CF B parte como duodécimo, tras un último tramo de curso en el que se ha complicado la vida sobremanera. Pronto se despidió de la opción matemática de alcanzar la fase de promoción, también dejó una posición acomodada en la media tabla, para ahora abordar los coletazos más postreros del campeonato a solo cuatro puntos del descenso y con una racha negativa inquietante -11 semanas sin victoria, seis derrotas de forma consecutiva- que ya ha costado la destitución de Diego Caro en su banquillo, relevado de forma inmediata en el cargo por Gaspar Gálvez -que ejercía de su segundo- en busca de la reacción.

El prisma desde el lado espeleño se aprecia de otra forma, aunque si bien es casi calcado en cuanto a posicionamiento. Los de Juan Carlos Quero llegan a la pista capitalina como decimoterceros en la tabla, con 35 puntos de balance y a tan solo uno de la marca rival. También lo hacen estimulados por su pasado triunfo en la final anticipada ante el Sevilla C, que allanó el camino en el Municipal (2-0). Fechas atrás, además, a pesar de las derrotas ante el Gerena y en Lucena, el cuadro espeleño se embolsó una victoria crucial ante el Ayamonte, con la que ahora parte en condición óptima y con suficientes argumentos para dejar atada su estancia otro año en la categoría.

En lo relativo a cuentas, por otra parte, para ambos combinados son relativamente sencillas. Una victoria confirmaría la permanencia para cualquiera de los dos, mientras que un hipotético empate, e incluso la derrota, siempre pendiente de lo que haga el Sevilla FC C -primer equipo en la línea de descenso- durante su visita al Manuel Polinario de Puente Genil -donde en ningún caso debería puntuar-, podría igualmente traducirse en la salvación matemática para ambos. En dicho supuesto, los blanquiverdes aventajarían en al menos cuatro puntos a los sevillistas, con seis en juego, mientras que los rojillos, a tres de distancia, se reservarían la baza del golaverage particular para zafarse de la quema.

AD Ceuta “B” - Ciudad de Lucena

En clave celeste, en tierras norteafricanas se esconde la llave para mantener abierta la pugna por el ascenso directo otra semana. No pudieron los de Rafael Carrillo “Falete” llevarse la final por el liderato ante el Xerez CD en el Estadio Ciudad de Lucena, por lo que a falta de solo dos jornadas para zanjar la agenda regular, tocará cumplir y esperar resultados externos. Un único punto separa a ambos conjuntos en este último tramo. Hasta los 62 asciende la cosecha aracelitana, mientras que la jerezana queda en 63. El bloque azulino, precisamente, podría también entonar el alirón de darse un revés celeste ante el filial caballa, mientras que un empate o derrota en su respectivo cruce casero ante el Gerena dejaría todo abierto -un empate a final de temporada favorecía a los gaditanos, con golaverage empatado y mejor diferencia de goles global-.

No quedará otra que acertar en lo propio y apelar al fallo ajeno, por tanto, para un Ciudad de Lucena que viaja al feudo del Ceuta B con la ambición de dar un golpe sobre la mesa. Los ceutíes son uno de los cuadros revelación del campeonato, aún en busca de confirmar su presencia matemática en la fase de ascenso y con la opción de hacerlo de conseguir una victoria o empate -con un punto nivelarían la marca total que puede alcanzar el Salerm, con golaverage empatado pero peor balance goleador-, que dejaría la quinta plaza sellada para cualquier otro aspirante en la última jornada.

Salerm Puente Genil - Sevilla FC C

Las complejas opciones de todavía hacerse con un sitio entre los cinco primeros clasificados obligan a los de Juanmi Puentenueva a solo concebir la victoria en su inminente choque ante el segundo filial hispalense -en el que también podrían echar una mano tanto a espeleños como cordobesistas-. Un punto es el margen de maniobra máximo que queda para el Salerm Puente Genil en su tentativa, de esta forma, situada a una marca de otros cinco de distancia y con tan solo seis -dos partidos restantes- en juego. Pese a la buena línea, no pudo afianzarse en el pasado derbi ante el CD Pozoblanco, resuelto con un vibrante 3-3 sobre la bocina, por lo que en la última cita casera de la temporada regular tocará afinar la fórmula.

La racha de cinco cruces de imbatibilidad consecutivos en clave rojilla pasará a examen frente a un Sevilla C que también se juega la vida. Llega tras hincar la rodilla en un pleito directo por la salvación ante el Atlético Espeleño (2-0), además de bajo la necesidad imperiosa de volver a ganar para, en función de resultados externos, no verse descendido este fin de semana. Cuatro jornadas arrastra sin conocer la victoria, mientras que a domicilio, donde no acaba de carburar, cuenta con el cartel de ser el sexto peor visitante del Grupo 10, con 12 de los 48 puntos totales de balance.

CD Pozoblanco - Bollullos CF

Completa la ecuación un conjunto pedrocheño con los deberes hechos, aunque aún con algún que otro aliciente disponible. El pasado empate en Puente Genil, precisamente, certificó la presencia matemática de los de Antonio Jesús Cobos en la próxima fase de ascenso, elevando la cuenta hasta los 59 puntos para eliminar cualquier opción de quedar fuera de los cinco primeros clasificados en lo que queda. Más ambiciosa se antoja la tesitura actual, en la que, a falta de dos citas pendientes, la idea de dar caza al liderato no es ni mucho menos descabellada. Cuatro puntos son la ventaja del líder Xerez CD respecto a los blanquillos, actuales terceros, mientras que el cuarto, que cierra el elenco de aspirantes a la primera plaza -el Xerez DFC, con 58 puntos- queda a un único punto de distancia. De darse una debacle jerezana, al igual que lucentina y cumplir los vallesanos, por tanto, podría verse un CD Pozoblanco campeón la próxima semana.

Con la idea de alcanzar la permanencia, que ya se encuentra atada de forma virtual, arrancará el Bollullos, con la posibilidad de tener un cierre del curso razonablemente tranquilo en su mano. Los onubenses parten como novenos clasificados, con la friolera de nada menos que 14 jornadas consecutivas sin sumar de tres -previamente pugnaban por el playoff-, aunque, aún con todo, a solo un punto de firmar la salvación. En la misma línea de otros opositores a mantenerse en el Grupo 10, todo pasa o bien por cumplir en lo propio o esperar el pinchazo del Sevilla C, que solo con dos victorias, unidas a dos derrotas bollulleras, podría llevar a los del Eloy Ávila Cano al descenso.