El Córdoba Futsal y su plan: cinco partidos y un legado en Primera División

Si el festejo parecía exagerado, había potentes motivos para hacerlo. Abrazos, besos, bufidos de alivio, miradas cómplices, invasión pacífica de la pista... Era una final ganada por el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad. "Todos sabíamos la importancia de este partido y se lo había dicho a los chicos durante dos semanas", expresó Josan Gonzalez, aliviado y orgulloso, al final del duelo ante el Real Betis Futsal (4-1) en el Palacio de Deportes Vista Alegre.

La sensación del trabajo bien hecho se multiplicó por la conciencia de haber navegado todo el curso 23-24 en medio de una tormenta de lesiones, sanciones, altas, bajas, idas y venidas que impidió -y seguramente lo hará hasta el fin- que el cuadro técnico cordobesista pudiera contar con el pleno de jugadores profesionales de la primera plantilla al completo... ¡ni una sola jornada!

Córdoba Futsal-Real Betis: las imágenes del partido en Vista Alegre / Manuel Murillo

Cómo está el escenario

A falta de cinco jornadas para el final de la fase regular, el Córdoba Futsal dio un golpe de mano espectacular ante el Real Betis, que marca el límite del descenso. Los hispalenses, cuya trayectoria en Primera División es un verdadero "expediente X" -tienen jugadores de calidad cada año, pero terminan salvándose por los pelos-, llegaban exigidos al máximo, con un entrenador nuevo y la misión de ganar para sostener sus aspiraciones de continuar entre los mejores del pais. La actual Primera División, la más igualada que se recuerda, tiene en la zona de descenso un auténtico caldero hirviendo, No hay, como sucedió en campañas precedentes, ningún equipo desahuciado. Hay un paquete de media docena de protagonistas en la batalla por la salvación. Y el Córdoba, tras el marcador del pasado sábado, ha dejado de ser uno de ellos.

Después de noquear al Betis, el cuadro cordobés se sitúa a diez puntos de los verdiblancos -a los que hay que añadir el golaverage particular- a falta de 15 por disputarse. Virtualmente, tiene el billete para jugar una temporada más -sería la sexta consecutiva, en lo que supone una hazaña del máximo calibre en la historia del deporte local- en la Primera División. Noia, Ribera Navarra, Alzira y Real Betis son los que parecen ya condenados a librar la pelea final para evitar las dos plazas que conducen a Segunda División. En el caso del Betis, el descalabro sería mayúsculo, puesto que arrastrarían a otro descenso a su filial, que actualmente está en la división de plata.

Córdoba Futsal-Real Betis: las imágenes del partido en Vista Alegre / Manuel Murillo

¿Qué le falta por jugar?

Cinco citas tiene en su agenda el Córdoba Futsal. A día de hoy, el horizonte de un play off por el título está lejos. Es un anhelo del club, un sueño recurrente cada vez que sopla el viento de cara y un regalo que sería formidable en este curso en el que, precisamente, la entidad que fundó el presidente, José García Román, está cumpliendo su décimo aniversario de existencia. La mitad de esa vida la está pasando en la Primera División, en la conocida como "la mejor liga del mundo". De locura. Esa zona está a ocho puntos de distancia. No es un objetivo, pero mientras las matemáticas concedan una posibilidad es algo que estará ahi.

El Córdoba tiene dos partidos fuera casa -Movistar Inter y Xota Osasuna- y tres en Vista Alegre: Jimbee Cartagena, Peñíscola y FC Barcelona para terminar la fase regular en Primera División

Tiene el equipo de Josan González dos salidas y tres partidos en el Palacio de Deportes Vista Alegre. El próximo es de alta exigencia; el sábado 6 de abril jugará ante uno de los candidatos al título, el histórico Movistar Inter (13.00 horas) en el Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Tras una semana de descanso por partidos de la selección, llegarán dos encuentros consecutivos en casa: el Jimbee Cartagena (sábado 20 de abril) y el Peñíscola (sábado 27 de abril). Después de visitar al Xota Osasuna (sábado 4 de mayo) llegará el cierre de la temporada con el duelo más espectacular: Cordoba-Barça, previsto para el sábado 11 de mayo.

¿A dónde puede llegar?

"A partir de ahora somos ambiciosos. Quedan guerras por luchar y partidos en casa que van a ser muy bonitos. Ser ambiciosos no va con la clasificación, sino con querer ser mejores. Nos hemos ido adaptando a las circunstancias de esta temporada y está a punto de acabar en buen puerto", dijo Josan al final del partido contra el Betis. El pontanés quiere dejar un legado importante en el club de su tierra. Lo verbaliza sin ahondar en números, pero reflejando con nitidez su ferviente deseo de colocar al Córdoba en la mejor situación posible. ¿La más alta de su historia? Puede ser. Y, tal como se comporta el equipo y a la vista del calendario, resulta una meta factible.

Córdoba Futsal-Real Betis: las imágenes del partido en Vista Alegre / Manuel Murillo

El mejor puesto histórico del club es el décimo primero, logrado en la campaña 21-22, en la que se quedó a ocho puntos del play off y a doce del descenso. En las otras dos temporadas completas -la primera fue suspendida por covid- el Córdoba Futsal terminó en la posición número 13, salvándose en la última jornada del play out de permanencia en la última jornada en la primera y del descenso automático a Segunda División en la segunda gracias al golaverage particular con el UMA Antequera.

En la actualidad, con 30 puntos y 15 por jugarse, está en la posición que es su techo, la decimoprimera. Tiene por encima con los mismos puntos al Peñíscola y por detrás al Osasuna con un punto menos. Contra los dos se tendrá que medir ante del final liguero. Al Industrias Santa Coloma, que va noveno y le saca cinco puntos más el coeficiente particular, tiene más complicado darle caza. Falta mes y medio para que el Córdoba Futsal termine -salvo sorpresa- la temporada en Primera División. Su estímulo ahora es dejar un sello en la historia. Que nadie olvide sus nombres.

