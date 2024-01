El año olímpico que concluirá del 26 de julio al 11 de agosto en París ya ha comenzado. Son varios los deportistas, entrenadores y árbitros que cuentan con posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la capital parisina.

Fátima Gálvez

Fátima Gálvez es la única que cuenta con una plaza garantizada. La tiradora baenense se ganó una plaza en el Mundial que tuvo lugar en Croacia en septiembre del 2022, por lo que lleva desde entonces preparándose para la cita olímpica.

La tiradora cordobesa afrontará en París los cuartos Juegos Olímpicos de su carrera, pues ha participado ya en los años 2012, 2016 y 2021. Actualmente es la vigente campeona olímpica de equipos mixtos, junto al toledano Alberto Fernández, una modalidad en la que no podrá defender el oro, debido a que no formará parte del programa de competición. Sí competirá en foso olímpico individual, una modalidad en la que ya ha ganado dos diplomas (quinta en 2012 y cuarta en 2016), por lo que en París buscará su segundo metal y el primero en la prueba individual. Gálvez, de 36 años, llegará a Francia en una edad ideal para competir en un deporte como el suyo. La baenense competirá los días 30 y 31 de julio.

Carmen Avilés

La atleta Carmen Avilés puede clasificarse teóricamente en el 400 lisos, 4x400 femenino y 4x400 mixto. Relativamente lejos de hacerlo en el 400 –debería bajar 1.26 segundos su mejor tiempo de 52.61-, sí puede conseguirlo en ambos relevos. España intentará conseguir una de las 16 plazas en juego en el Mundial de relevos, a celebrar los días 4 y 5 de mayo en Nassau (Bahamas). La selección nacional concluyó el 2023 en el puesto 23 del ránking mundial del 4x400 femenino y en el 30 del 4x400 mixto. Más de dos segundos tendrá España que bajar sus tiempos en ambas pruebas de relevos para optar a clasificarse. España clasificó hace tres años al relevo mixto para la cita olímpica de Tokio.

De clasificarse España en el Mundial de relevos, la Federación Española elegiría a las componentes de estas pruebas tras el Campeonato de España, fijado para los días 28 a 30 de junio en La Nucía. Avilés, de 21 años, aspira a correr en los Juegos por primera vez.

Fátima Ouhaddou

La fondista aguilarense Fátima Ouhaddou cuenta con muchas opciones de viajar a París el próximo verano para correr la maratón. De hecho sería una de las tres españolas elegidas si hoy concluyera el plazo para clasificarse.

De competir en París, la fondista de 29 años debutaría en una cita olímpica.

Cada país podrá inscribir a tres atletas, siempre y cuando hayan hecho la mínima de World Athletics, y España ya posee a siete atletas que han bajado de 2.26.50 horas, que es la marca fijada.

Fátima Ouhaddou consiguió el pasado año dos veces la mínima. Primero hizo un tiempo de 2.26.44 horas el pasado 17 de abril en Rótterdam, un crono que le valió también ganarse una plaza en el Mundial de Budapest, cita en la que se retiró en el kilómetro 25 por una lesión. El 3 de diciembre bajó su mejor tiempo en Valencia para situarlo en 2.25.30.

Con el registro de la ciudad valenciana se situó en el segundo lugar por marcas entre las españolas, solo por detrás de la marroquí nacionalizada Majida Maayouf (2.21.27) y por delante de la cacereña Laura Luengo (2.25.35), la tarraconense Marta Galimany (2.26.14), la barcelonesa Meritxell Soler (2.26.37), la cántabra Irene Pelayo (2.26.40) y la granadina María José Pérez (2.26.42).

El plazo previsto para la consecución de marcas concluirá el próximo 17 de marzo. Una cita clave será el Campeonato de España, a celebrar el 18 de febrero en Sevilla, pues la ganadora conseguirá una plaza directa, siempre que haga en este evento o haya hecho desde el 1 de diciembre del 2022 la mínima de World Athletics de 2.26.50.

Las otras dos plazas las conseguirán las dos atletas que tengan la mejor marca entre el 1 de diciembre del 2022 y el 17 de marzo del 2024.

Ouhaddou se clasificaría hoy incluso sin acudir al Campeonato de España, pues siempre sería como mínimo la segunda y última por tiempos. Sin embargo, tendrá que esperar acontecimientos, pues le podrían superar Luengo, Galimany, Soler, Pelayo y Pérez o alguna atleta sorpresa de última hora.

Juan Antonio Jiménez

El jinete castreño Juan Antonio Jiménez Cobo se encuentra en la senda que le debería llevar a los terceros Juegos Olímpicos de su carrera.

Jiménez formó parte en el pasado mes de septiembre del equipo de España de doma clásica que logró la plaza olímpica con una novena plaza en el Europeo de Riesenbeck. El castreño acabó en el lugar 38º en la tabla individual y el cuarto entre los españoles con su caballo 'Euclides Mor’. Durante el pasado año logró, en la prueba individual, la plata en el Campeonato de España y el bronce en la Copa del Rey.

El jinete cordobés deberá acudir a varias pruebas internacionales durante este año. La cita definitiva llegará con el Campeonato de España, a disputar del 30 de mayo al 2 de junio. La posibilidad de que sea uno de los cuatro componentes del equipo de doma es real.

Jiménez Cobo, de 62 años de edad, ya participó en los Juegos Olímpicos en las ediciones del 2000 y 2004. La gloria la alcanzó en el 2004 en Atenas al ganar la medalla de plata en la competición por equipos a lomos de ‘Güizo’.

Xak

El baile deportivo debutará como deporte olímpico en París, previsiblemente con la presencia de un lucentino, ya que Juan de la Torre ‘Xak’ es uno de los mejores especialistas europeos. De hecho, obtuvo el bronce en el Europeo que se celebró el pasado mes de marzo. No subió al podio sin embargo en los Juegos Europeos de junio del 2023. La clasificación para París se la jugará en los primeros meses de este año en las pruebas de las Series Mundiales. El breaking no será olímpico en el 2028, por lo que Xak no dispondrá posiblemente de más opciones de participar en los Juegos.

Rocío Gálvez

La opción de que la futbolista cordobesa Rocío Gálvez compita en París es hoy real pero algo lejana. La central de 26 años del Real Madrid ganó el pasado 31 de agosto el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con España. Sin embargo, desde el Campeonato del Mundo no ha entrado en las convocatorias de la nueva seleccionadora, Montse Tomé.

España tiene todavía que clasificarse para los Juegos, lo que conseguirá si el próximo 23 de febrero vence a Países Bajos en la semifinal de la Liga de Naciones que disputará en Cádiz. De perder esa semifinal todavía dispondría de una última opción, siempre que Francia eliminara a Alemania en la otra semifinal y la selección española ganara a la alemana en el partido por el tercer puesto.

España no ha jugado nunca los Juegos Olímpicos en fútbol femenino, por lo que la clasificación marcaría un nuevo hito para este deporte en nuestro país.

Julia Figueroa

La judoca Julia Figueroa ha perdido casi todas las opciones de que disponía de participar en los Juegos Olímpicos por tercera vez. La cordobesa de 32 años tenía que ser la primera española y estar entre las 29 primeras del mundo en su peso de -48 kilos el pasado 31 de diciembre y no lo consiguió.

Figueroa acabó el 2023 en el segundo lugar entre las españolas de su peso al ocupar el décimo lugar con 2.645 puntos, a una posición y 199 puntos de la primera española, Laura Martínez, novena con 2.844.

La clasificación actual dejará a Julia Figueroa fuera de los Juegos Olímpicos, salvo que Laura Martínez renuncie a ello antes del 23 de junio del 2024 por una lesión, cualquier otro problema o que baje tanto en la tabla olímpica que no pueda convocarla la Federación, lo que solo ocurriría si descendiera por debajo del puesto 29.

España tiene derecho a una plaza en el peso de -48 kilos, pero solo si la mejor española se encuentra entre las 28 mejores el 23 de junio del 2024. Martínez lo tiene sencillo para mantenerse entre las 28 primeras del mundo, pues la 29ª actual, la turca Ersin, tiene 1.442 puntos, casi la mitad que la madrileña.

Rafael Lozano

También habrá entrenadores y árbitros de la provincia en París. Rafael Lozano ya se ha asegurado acudir, en calidad de seleccionador nacional de boxeo, al clasificar a dos púgiles en los Juegos Europeos, celebrados el pasado mes de junio en Cracovia. Lozano irá por sexta vez a los Juegos. Como boxeador compitió tres veces (1992, 1996 y 2000) con un balance de dos medallas (una plata y un bronce) y un diploma. Ahora estará con 53 años por tercera vez como entrenador (2016, 2021 y 2024). El boxeo se celebrará del 27 de julio al 10 de agosto.

César Montes

El técnico César Montes cuenta con muchas posibilidades de competir en balonmano. La selección española, que es la vigente bronce mundial, tiene una plaza asegurada en el Preolímpico, que se celebrará del 15 al 17 de marzo del 2024, precisamente desde el pasado Mundial, pues lo consiguió al alcanzar los cuartos. Todavía podría evitar el Preolímpico, ya que en el próximo Europeo (Alemania, 10 al 28 de enero) habrá una plaza en juego, que conseguirá el ganador o el primero tras Francia y Dinamarca, pues ambos ya tienen un puesto en París. La selección se medirá a Croacia (día 12), Rumanía (14) y Austria (16) en la fase preliminar del Europeo de Alemania. De no clasificarse en el Europeo, habrá dos plazas en cada uno de los grupos de cuatro equipos del Preolímpico.

Montes, que es el segundo entrenador de la selección masculina, debutó como olímpico ganando un bronce en el 2021 en Tokio. El técnico formado en La Salle cuenta con 48 años de edad.

Eduardo Aguilar

El pontanés Eduardo Aguilar también sueña con repetir como olímpico formando parte del cuerpo técnico de la selección de hockey hierba femenino. Aguilar, que fue cuarto como jugador en el 2004, debutó como entrenador asistente en 2016 con la selección masculina, con la que repitió en 2021. Ya tiene en su palmarés tres diplomas, uno como jugador y dos como técnico, por lo que busca estrenarse en el medallero.

A sus 49 años buscará la clasificación en el Preolímpico con la selección femenina, previsto para los días 13 al 21 de enero en Valencia. Los tres mejores de los ocho participantes del Preolímpico femenino se ganarán una plaza en París. Gran Bretaña, Canadá y Malasia serán los rivales de España en la fase de grupos de Valencia.

Antonio Conde

El colegiado de baloncesto de 49 años Antonio Conde no sabrá hasta los meses previos a los Juegos Olímpicos si tiene un puesto para arbitrar. Sin embargo, cuenta con muchas posibilidades, pues ya arbitró hace dos años en Tokio y ha estado en los dos últimos mundiales masculinos, en el 2019 y en la última edición celebrada el pasado año en Indonesia, Filipinas y Japón. Durante el Mundial del 2023 dirigió once partidos, entre ellos el duelo Canadá-Estados Unidos por la medalla de bronce que ganaron los canadienses por 127-118 en la prórroga. También estuvo en la semifinal Alemania-USA (113-111) y en el duelo de cuartos Alemania-Lituania (71-69).