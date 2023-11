"Voy a darlo todo". Así, como si fuese una competición más, se expresaba Loida Zabala en un vídeo difundido en sus redes sociales este lunes. A la paralímpica extremeña le detectaron la semana pasada nueve tumores en el cerebro, un varapalo que asegura que se va a tomar como una "competición de vida, una competición más".

Pendiente aún de más pruebas, como explicaba ella misma el sábado en un mensaje en la red social X (una broncoscopia), la deportista de Losar de la Vera habla de cautela. "Estoy siendo muy prudente con todos los datos que me dan porque al final hay analizar lo que tengo y todavía no se sabe hasta qué punto llega todo".

🫂❤️‍🔥 pic.twitter.com/3KLHDiNPRj — Loida Zabala PLY / Fundación Loida Zabala (@LoidaZabala) 6 de noviembre de 2023

«Los que me conocéis desde hace un tiempo sabéis que me encanta la competición, la lucha diaria, el hacer el mejor entrenamiento posible, mejor que el anterior para seguir adelante y considero que esto es muy parecido. Todo tiene su diagnóstico, su tratamiento, lo estoy siguiendo», decía la ganadora de cuatro diplomas paralímpicos en halterofilia en los últimos cuatro Juegos Paralímpicos. "Será más o menos duro físicamente, pero emocionalmente voy a estar a tope", añadía con una sonrisa, la que siempre la acompaña. "Tengo unas ganas de agarrarme a todo que no os lo podéis ni imaginar", apuntaba antes de cerrar su mensaje agradeciendo "un montón todo el apoyo, de verdad".