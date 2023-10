A por la quinta muesca del calendario. Los cinco equipos cordobeses concurrentes en el Grupo 10 de Tercera RFEF abordan un nuevo fin de semana de reválidas en estos compases iniciales campeonato de Liga, esta vez marcados por una jornada de domingo que comprenderá el grueso de los enfrentamientos provinciales, incluida la primera edición del clásico del sur de esta temporada. El plato fuerte de la agenda, de esta forma, llegará de la mano del derbi entre el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil en el feudo aracelitano (18.00 horas), para el que desde la mañana hará de telonero el Córdoba CF B, que recibirá al Conil (12.00 horas), al mismo tiempo que el CD Pozoblanco visita al Gerena (12.00 horas). De nuevo por la tarde, del mismo modo, el Atlético Espeleño ejercerá de anfitrión ante el Utrera (18.00 horas), como colofón a la jornada.

Ciudad de Lucena - Puente Genil (domingo, 18.00)

El plato estrella de la jornada llegará de la mano de una nueva edición del clásico derbi del sur en la categoría, con lucentinos y pontanos como figurantes desde las 18.00 horas de este domingo. En liza se contraponen dos rachas prácticamente impecables durante este arranque de temporada, ambas imbatidas hasta la fecha y asentadas a la zona puntera de la clasificación. Defiende liderato el Ciudad de Lucena, incontestable primer posicionado en la tabla tras cinco jornadas y con pleno de triunfos como aval en su casillero. Superó con trabajo y pegada el pasado derbi frrente al CD Pozoblanco en el Municipal (0-2) y ahora busca revalidar su buen momento ante la dura escuadra rojilla.

Por el otro lado llega un Salerm decidido a transformar su buen juego en más botín para el casillero, al que ha nutrido de puntos -tanro en forma de triunfos como de empates- a lo largo de la presente puesta en escena liguera. Su pasado compromiso dejó un registro dulce en el Manuel Polinario, vestido de ocasión para recibir a un Ayamonte al que el empuje de Puente Genil le acabó superando, con 2-1 en el marcador como saldo. Buen momento también en las filas instruidas por Juanmi Puentenueva, que han encontrado el camino de la regularidad para llegar a las vísperas del choque en tierras aracelitanas con el talante al alza.

Córdoba CF B - Conil CF (domingo, 12.00)

La Ciudad Deportiva dará cobijo al enfrentamiento entre blanquiverdes y conileños como apertura de la intensa jornada dominicial en el Grupo 10, desde las 12.00 horas. El balance de los de Caro antes de la cita no es baladí, todavía no han conseguido encontrar su mejor versión aunque si exhibido todo su potencial en el anterior compromiso casero, en el que el bloque cordobesista arrolló al Cabacense (5-2). Más compleja ha sido su papeleta lejos de casa, donde todavía no conocen la victoria tras empatar durante la pasada jornada en Cartaya (1-1) y previamente frente al Ceuta B (1-1), por lo que separar distancias con la zona de play off, ahora a dos puestos y tres puntos de distancia, requerirá de la cara más aguerrida frente a los gaditanos.

Desde el otro lado llega un Conil en apuros tras media decena de cruces, con solo dos puntos en el expediente y unas sensaciones poco favorables en su renta. Todavía no han conseguido apuntarse un solo triunfo en lo que va de Liga, aunque sí un empate en su estreno lejos de casa, con 1-1 ante el Ayamonte. Su disposición no es óptima, aunque ya sabe lo que es complicarle la partida a un club cordobés esta temporada, tras sellar tablas durante el pasado fin de semana frente al Atlético Espeleño (1-1).

CD Gerena - CD Pozoblanco (domingo, 12.00)

Otro de los grandes alicientes de la jornada vendrá de la mano del cuadro blanquillo (12.00 horas) decidido a utilizar al Gerena como excusa para desquitarse del revés ante el Lucena -marcado por la polémica en clave local, con dos expulsados en diez minutos de juego- y recuperar margen en la clasificación. Codearse con el descenso no es una realidad contemplada por los de Antonio Jesús Cobos, que parten desde la decimoquinta plaza y con tres derrotas y un triunfo como escueto balance.

De anfitrión en el Leonardo Ramos Nuevo actuará también un combinado gerense con cierta reválida pendiente: a un paso de la zona noble, con 7 puntos y todavía cierto resquemor después de haber cedido en el pulso fratricida con el Utrera del pasado choque correspondiente a la jornada 4 del calendario. Su rendimiento en este arranque ha sido dispar, dejando dos triunfos y un empate, además, guardados en su historial.

Atlético Espeleño - Utrera (domingo, 18.00)

El propio conjunto de Quero se medirá al recién descendido Utrera en el Municipal (18.00 horas), donde se espera un duelo de calibre. Con otro empate escaparon los espeleños de su cuarto compromiso de la temporada, precisamente frente al Conil que viajará a tierras cordobesas para medirse con el filial califa. La intención está clara en la agrupación rojilla: recuperar la tendencia del arranque de curso para salir de la zona media e instalarse en puestos con opciones a cotas más nobles. Undécima parte antes del duelo con los utreranos, con cuatro puntos y desde ya la idea de recortar distancias con la zona cabecera en la cabeza.

Desde la tercera plaza concurrirá el Utrera en la cita, estimulado por su victoria en el derbi sevillano contra el Gerena (3-2) y posicionado como uno de los firmes candidatos al ascenso tras perder la categoría el pasado curso en Segunda Federación. Tan solo el Ciudad de Lucena ha conseguido sacar a los utreranos de su dinámica de triunfos, por lo que el camino ya queda marcado para el aguerrido club de Espiel.