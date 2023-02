El Milar Córdoba BF se situó un poco más cerca del descenso a la Liga Femenina 2 de baloncesto al caer por 52-77 frente al Recoletas Zamora, uno de los aspirantes al ascenso a la Liga Femenina. Las cordobesas jugaron a rachas pero acabaron cediendo con claridad frente a un rival superior.

Las cordobesas salieron a la cancha con ganas de imponer un ritmo alto de partido, lo cual sorprendió a un Zamora que tuvo que hacer los primeros cambios para poder controlar el juego. Por 8-13 perdía el Milar en el minuto 7. Las asistencias de la exbase del Milar Isa Latorre y los puntos de Ornella Santana le costaron a las locales ver a su rival irse en el marcador a la finalización del primer cuarto (11-21).

La calidad del banquillo zamorano marcó las diferencias en el inicio del segundo cuarto con un parcial de 2-9 (13-30). El Recoletas Zamora mantuvo un ritmo alto del partido y al Milar le costaba seguir la estela de uno de los serios candidatos al ascenso. Las diferencias se mantuvieron en torno a los diez puntos mientras los dos técnicos rotaban a los banquillos. Al descanso caían por 15 puntos las de Eduardo Burgos (23-38).

El Milar lo intenta hasta el final

Parecía que la segunda parte no iba a tener historia pero no fue así. El Milar subió su nivel defensivo para incomodar a un Zamora que perdió el control del juego. Un parcial de 12-2 apretó el marcador (35-40, minuto 26). El entrenador del conjunto zamorano situó en pista a su mejor quinteto para intentar capear el temporal que le había caído encima. Mientras, el público no paraba de animar a su equipo. Los puntos de Ezeigbo y Latorre cortaron la reacción local (35-43). El choque entró en un intercambio de golpes entre ambos conjuntos que perjudicó a un Milar con menos calidad en ataque. La diferencia se disparó hasta los 13 puntos en el minuto 30 (36-49).

El encuentro terminó de romperse en los inicios del último cuarto, con el Milar ya impotente para frenar a un adversario con más calidad y banquillo. Las de Eduardo Burgos acabaron perdiendo con claridad para acercarse un poco más al descenso.