El Córdoba Futsal se alía con Vista Alegre para buscar un impulso vital en Primera

Todo lo que esté en su mano lo hará. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad quiere encontrar la salida de su drama con una fiesta en el Palacio de Deportes Vista Alegre, donde el ambiente será de lo más singular. Las gradas se han llenado muchas veces en los últimos tiempos, pero nunca por el motivo que ahora estimula a los aficionados. Va más allá de aplaudir. Se trata de echar una mano y tirar hacia arriba de un equipo al que no le sale casi nada de lo que intenta. La entidad que preside José García Román ha lanzado una promoción para que el pabellón registre la mejor entrada del campeonato. Buscan la magia perdida. Ahora la necesitan más que nunca, real y sin trucos. La ecuación es simple: solo les vale sumar los tres puntos para aferrarse a la Primera División.

"Os pido desde el corazón que no dejéis solos a estos jugadores", pidió el entrenador, Josan González, cuya situación también resulta compleja. Tanto como puede serlo la del inquilino del banquillo de un equipo que lleva once jornadas sin ganar y la mayor parte del curso en puestos de descenso a Segunda. El Córdoba-Xota Osasuna Magna (sábado, 19.00 horas, Vista Alegre, LaLiga Sports TV) es una final de finales. De su desenlace depende todo lo que venga detrás.

Con la cantera al frente

El destino ha querido que este partido fundamental requiera echar mano del equipo filial, que aportará soldados a la batalla. Iván Gemes, Joaquín y Rafalillo han entrado en la convocatoria de Josan González, que también puede volver a disponer del guardameta Cristian Ramos. El capitán, ausente durante las últimas seis semanas por permiso de paternidad, se reincorpora al grupo en un momento delicado. Durante su ausencia se ha producido el declive de marcadores, enlazando derrota tras derrota. El cordobés formará dupla bajo los palos con Fabio Alvira, quedando ya fuera de la lista el canterano Víctor Areales, que ya se estrenó en la élite.

El técnico pontanés tendrá que armar su plan para batir al Xota con un relevante parte de bajas. A la consabida del brasileño Pulinho -lleva semanas en su país por cuestiones burocráticas y se le espera ya para marzo- se unen las de Muhammad Osamanmusa y Ismael López. El internacional tailandés ya faltó en la anterior cita en Sevilla ante el Betis y el prieguense se ha caído esta semana, por lo que la posición de pívot se quedará tremendamente mermada, con todo el foco puesto en el murciano Alberto Saura. El internacional ha firmado 17 goles en 20 jornadas y buena parte del futuro del Córdoba depende de su inspiración.

Una semana convulsa

Las últimas declaraciones de García Román, desvelando sus movimientos para traspasar la propiedad del club, añadieron incertidumbre a un ambiente que de por sí ya está caldeado. La cadena de derrotas ha puesto en el disparadero a Josan González, una presencia fundamental -de hecho, el club reconoció hace meses que tenía un contrato de propuesta de renovación encima de la mesa- que se ha visto erosionada por los marcadores adversos y la posibilidad cierta de verse implicado en un descenso de categoría.

"La realidad es que vernos ahí abajo en este momento puede pesar, tenemos que estar por encima de eso, porque somos conscientes del potencial que tenemos, del camino que ha recorrido cada jugador para venir aquí. No son jugadores que no tengan experiencia, que no hayan pasado antes por mil batallas", insistió en las vísperas el técnico cordobesista, que durante los últimos días ha trabajado para que sus hombres sean capaces de "controlar las emociones". Un Vista Alegre lleno puede alentar, pero también atenazar las piernas. Josan entiende que los suyos están curtidos para sacar adelante la situación.

El adversario es de los directos. El Xota Osasuna llega con dos victorias seguidas y consciente de la importancia del marcador en Vista Alegre. Tienen los navarros siete puntos de renta sobre los cordobeses. Si vencen, serían diez. Una brecha muy amplia. En caso de perder, quedarían a cuatro y con el golaverage perdido ya que en el encuentro de ida se impusieron los blanquiverdes por 2-3. Por entonces peleaban por sacar el cuello de la última plaza. Aún siguen en ello, aunque con los cordobeses lidiando con la mayor cuota de drama.