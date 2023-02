De Chinales a Vista Alegre. Unos guantes de boxeo, una camiseta del Córdoba CF, un corazón rebelde y un desafío que le hierve en la sangre: ser campeón de España. José Luis Navarro Jr. combina la impactante insolencia de su juventud -22 años- con el feroz deseo de convertirse en protagonista de su destino. Golpe a golpe. El próximo sábado 18 de febrero, en el Palacio de Deportes Vista Alegre, Navarro quiere ser coronado rey del peso supermedio en un combate que ha levantado expectación. El boxeo cordobés lleva décadas de letargo, con los aficionados aguardando el momento de encontrar un referente. El Cazador reúne casi todos los requisitos para serlo. Y el que le falta, lo tiene al alcance. Para conseguirlo ha realizado una llamada al cordobesismo. No resulta en absoluto extraño, ya que su filiación con el club más representativo de la ciudad le viene de sangre.

Su padre empezó en el mundo del fútbol, pero una lesión le hizo variar los planes para meterse en el boxeo, donde triunfó para convertirse en uno de los referentes históricos del deporte local. Siempre salió al ring enfundado en una camiseta del Córdoba CF. El que sí la lució como futbolista profesional -y también como entrenador posteriormente- fue Rafa Navarro, hermano de El Cazador y tío del joven púgil. José Luis Navarro Jr. también le dio patadas al balón de niño, pero su vocación le inclinó hacia el ring. Sin embargo, mantiene la tradición de salir a combatir con el escudo blanquiverde. Lo hizo así en cada una de las siete paradas hasta llegar a la disputa del título nacional, el próximo sábado. Y lo hará respaldado por los cordobesistas. Ha sido el propio boxeador, a través de sus perfiles sociales, el que ha avanzado el lanzamiento de una oferta especial para los abonados del club blanquiverde, que tendrán importantes descuentos. La entrada más económica será de 15 euros, mientras que las filas más cercanas al ring, desde la segunda hasta la quinta, tendrán un precio de 50, 45, 40 y 35, respectivamente.

Disponibles a partir de mañana en el Nuevo Arcangel @CordobaCF_ofi pic.twitter.com/yNIkeEkP7A — Jose Luis Navarro Jr (@ElCazadorJr) 12 de febrero de 2023

"Córdoba necesita un ídolo local y espero ser yo", manifestaba hace poco más de un año, cuando su carrera como profesional no había hecho más que arrancar. Con 21 años ya había noqueado a tres adversarios -Yossouf Koné, Santos Medrano y Janos Lakatos- y había aprendido una lección. "Debo estar muy bien físicamente porque cualquiera te puede meter una mano y mandarte a tu casa", expresaba entonces. A día de hoy demuesta que se aplicó bien el cuento. Ha despachado por la vía rápida a siete oponentes y es aspirante oficial al título de campeón de España en el peso supermedio.

Después de muchas semanas de exigente rutina, con madrugones de lunes a viernes y una preparación al detalle bajo la tutela del legendario Ricardo Sánchez Atocha -mánager que fue de su padre y de célebres púgiles como Poli Díaz o Javier Castillejo-, El Cazador cuenta las horas para abordar su gran noche. Tras haber peleado por primera vez en su tierra natal el pasado mes de octubre, aniquilando por KO en el gimnasio El Cazador al francés Mathieu Gomes, Navarro retorna para un acontecimiento de un calibre muy superior. Con un cinturón de campeón en juego, en un recinto que encierra una carga sentimental tremenda -fue escenario de los éxitos de su padre en los años 90- y frente a un rival experto, el cordobés aguarda con una pasmona seguridad que suene la campana en Vista Alegre en una velada que marcará, suceda lo que suceda, el resto de su carrera.

¿Qué ha hecho hasta ahora?

Navarro, con una formidable hoja de servicios como profesional -siete victorias por KO-, se postuló como candidato a ocupar el trono nacional que dejó vacante el campeón Damián Biacho. Tras haber solventado los siete combates reglamentarios, la FEB señaló a Navarro como aspirante oficial.

El malí Youssouf Kone, el nicaragüense Santos Medrano, el húngaro Janos Lakatos, el ruso Elan Bairamov y el canario Cristian 'La Roca' Felipe cayeron sucesivamente ante Navarro, que en su primer combate internacional noqueó en Alemania al campeón germano, Dimitar Tilev. En la primera aparición en su tierra, el pasado 1 de octubre, dio buena cuenta del francés Mathieu Gomes en el ring del Gimnasio El Cazador, que regenta su padre. Su siguiente combate tendrá ya un título en juego.

¿Quién es el rival de El Cazador?

Ronny Landaeta, apodado 'El Llanero', atesora un triple campeonato de España del peso supermedio en su palmarés. A sus 40 años, acredita un registro de 19 victorias -once de ellas por KO- y cuatro derrotas, todas ellas en sus tentativas de conseguir el título europeo.

"El favorito soy yo, no va a poder conmigo un niño de 22 años con siete combates", ha dicho el veterano púgil en declaraciones al portal Espabox. Landaeta, que está desarrollando su preparación en el Club Boxa Sant Adría y el Club Mediterráneo de Barcelona, confiesa que está "muy bien en el peso" y entrena mañana y tarde para abordar una pelea especial ante El Cazador. "El chico es bueno, yo lo respeto, es joven, alto, pero yo me he pegado con gente importante", dice el venezolano, quien lanza una advertencia. "Si no pudieron noquearme Kevin Lele Sadjo o Robin Krasniqi, no va a poder un niño de 22 años", afirma. En el ring saltarán chispas.

¿Cuándo y cómo se puede asistir al combate?

La velada se celebrará el sábado 18 de febrero a partir de las 19.00 horas en el Palacio de Deportes Vista Alegre de Córdoba. La fecha se fue posponiendo por razones diversas. La última fue la coincidencia en día con el partido entre el Córdoba CF y el Real Madrid Castilla en El Arcángel. Los organizadores entendieron que el solapamiento de ambos acontecimientos deportivos iba a restar público y a impedir que los aficionados a ambos deportes pudieran asistir. En el encuentro de fútbol de Primera Federación se batió un récord de asistencia, con 20.051 espectadores. En Vista Alegre se espera que se registre un excelente ambiente.

La venta de entradas se activó a principios de enero en la página web de Marca y de forma física en las instalaciones del gimnasio El Cazador Boxing Club. El Mercado Victoria, ubicado en el Paseo de la Victoria, y la tienda Milar del polígono de Chinales también se añadieron como puntos de venta. El precio de las localidades va desde los 25 euros, en la zona de grada, hasta los 100 euros para la primera línea de sillas junto al ring.

El escenario en el Palacio Vista Alegre se dividirá en ocho zonas: siete líneas de sillas y la grada del pabellón, que será la localidad más barata. La zona de sillas va desde los 40 euros hasta los 100.