Chacón, campeona de España de pértiga y Avilés, con brillantez a la final del 400

La atleta palmeña Ana María Chacón (Palmathlón) se proclamó campeona de España sub 23 de salto con pértiga al imponerse en la final directa celebrada en Antequera. Mientras, Carmen Avilés (Playas de Castellón) accedió a la final del domingo del 400 ganando su serie y logrando el segundo mejor tiempo entre las 17 participantes. Juan Francisco Trujillo (Atletismo Cordobés) acabó quinto en salto de longitud.

Chacón, de 22 años, venció con un mejor salto de 4,10 metros, por lo que superó a su rival más directa, la barcelonesa Clara Fernández (4,00). La navarra Jaione Mikeo terminó tercera con 3,80.

Para la discípula de Javier Blasco supuso su primer oro nacional en la categoría sub 23 tras conseguir dos platas, bajo techo y al aire libre, en 2022. También el pasado año fue cuarta en el Campeonato de España absoluto al aire libre y con la selección nacional en el Campeonato de la Unión Mediterránea sub 23 de Pescara. Anteriormente logró el título nacional sub 18 y la plata española en la categoría sub 16.

Brillante, Carmen Avilés

También tuvo una destacada actuación Carmen Avilés al conseguir una plaza en la final del 400 lisos. La cordobesa ganó con brillantez su serie con una marca de 55.22 segundos que le otorgó la segunda plaza por tiempos entre las 17 participantes, solo por detrás de la ilerdense Berta Segura (55.18). La lucha por las medallas estará muy apretada, pues también pasaron a la final Rocío Arroyo (55.34), Ana Garitaonandía (55.36), Teresa Santolaria (55.40) y Carla García (55.52), por lo que las seis finalistas estuvieron en un margen de 34 centésimas en las semifinales. La final tendrá lugar este domingo a las 12.20 horas.

Trujillo, a 7 centímetros del podio

Cerca del podio se quedó Juan Francisco Trujillo (Atletismo Cordobés) al lograr un salto de 7,45 metros que supuso su mejor marca personal pero que le dejó a 7 centímetros del bronce.

Más cordobeses

Para la tarde del sábado está previsto el estreno de Wayra Romero (60 vallas, Unicaja Jaén Paraíso Interior), Gonzalo Soler (1.500, Delsur La Palma) y Ángel Romero (salto con pértiga, Gines Pozoblanco).