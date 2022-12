El Córdoba Futsal cae en Tudela y sigue sin asomar la cabeza

Con los números en la mano, todo puede pasar. El Córdoba Futsal vio pasar ante sus ojos una ocasión formidable para engancharse a la pelea por las últimas plazas que darán billete para la Copa de España. Perdió por 5-3 ante el Aspil Jumpers Ribera Navarra, que en el inicio del partido era el colista y que poco menos de dos horas después no sólo ha salido de la zona de descenso sino que puede fabular, con motivos matemáticos, con entrar en la disputa del primer título de la temporada en el fútbol sala español. Así están las cosas en la Primera División, una categoría que concede oportunidades a todo el mundo. Hasta a quienes no se las merecen. No es el caso del conjunto de Josan González, que tuvo sus momentos para haber llevado el partido a otro desenlace. Pero cuando estuvo mejor, su adversario le dio réplica y le desvió del camino. El recurso a la épica no sirvió. A falta de dos partidos para cerrar el año y la primera vuelta, el equipo cordobesista sigue sin asomar la cabeza, enquistado en la zona media baja.

Si alguien esperaba que el Córdoba se sintiera intimidado ante la fogosa puesta en escena del Ribera Navarra se equivocó de plano. El conjunto de Josan González aceptó el reto. Apretó los dientes y golpeó duro. Álex Viana rozó en dos ocasiones el gol y Marcao, aún no repuesto del susto, sacó del fondo de la portería un furioso zapatazo de Pablo Del Moral a los tres minutos de juego. El mostoleño lo celebró con vehemencia. Los blanquiverdes iban a tope, con una concentración máxima, replicando al Ribera con una propuesta más completa. Más allá de músculo, ponía orden y pegada. El cuadro tudelano, claramente fuera de sitio, lo intentó con disparos lejanos hasta que encontró el premio por medio de Gabriel Vásquez, que puso el equilibrio en el marcador. Y, con ello, un estimulante para el Aspil, que buscó el mando desde la intensidad ante un Córdoba que sostenía el pulso con sus rotaciones. Una colección de ocasiones Fabio le sacó un mano a mano a Pintinho evitando el gol en una fase de mayor insistencia tudelana. El Córdoba se dejaba hacer, mostrando oficio. Álex Viana, después de burlar con un túnel a Anás, no remató la jugada ante Marcao y lanzó fuera. El riesgo se repartía en las dos áreas, con los equipos obsesionados por no errar. El Aspil lo hizo y Del Moral condujo una contra con servicio final a Muhammad, que le pegó con la derecha en una situación franca y la envió por encima del larguero. Instantes después, a Saura se le fue arriba una falta. La colección de ocasiones crecía para los blanquiverdes. El Ribera reaccionó ante el sometimiento y sacó el máximo provecho para hacer el 2-1 por medio de Bruno Petry, ante la falta de contundencia de un Córdoba que tenía peligrosos apagones de energía. El cuadro de Rivas detectó el momento y se lanzó con todo su poder. David García y Alexandre estrellaron de manera consecutiva balones en el poste de la meta de Fabio Alvira. Jesulito la tuvo delante de Marcao, que se le echó encima y le dejó sin hueco para colocar la pelota en el marco. Anás, de tacón tras envío largo del portero, devolvió el susto. El intercambio de golpes era contínuo entre dos equipos ansiosos por abandonar una situación clasificatoria que creen no merecer. Ahí tenían su oportunidad. Era el momento de dar el paso adelante. Y ahí surgió Miguelín, que con un magistral lanzamiento de falta la metió por el único espacio libre y niveló el duelo. Un tiro de Zequi sobre la bocina lo interceptó Marcao para cerrar una primera parte trepidante. Ismael toca la corneta En apenas 40 segundos, Ismael protagonizó dos ocasiones rotundas: un disparo a la media vuelta que sacó a ras de cancha Marcao y un torpedo que chocó en el larguero y movió la portería. La doble oportunidad del pívot prieguense fue el toque de corneta para un Córdoba que se plantó con potencia en la pista. Su control era patente, pero ni tuvo tino ni suerte. El Aspil, sin embargo, estuvo listo para sacar tajada en un error de Viana, que perdió la pelota y permitió a Vásquez plantarse delante de Fabio para batirle entre las piernas. Los de casa cobraban vida ante un Córdoba sorprendido y frustrado. En transición, el Ribera fue letal. Pintinho hizo el 4-2 en pleno desconcierto cordobesista. Ante el curso de los acontecimientos, no le quedaba ya otra que asumir cada vez más riesgos. Con portero jugador, Miguelín metió picante al partido firmando el 4-3 y llevando al pleito a una nueva dimensión. El internacional balear siguió con la camiseta rosa después de anotar y el equipo de Josan buscó con denuedo el empate. El Aspil se atrincheró a verlas venir, defendiendo a dentelladas su ventaja. Del Moral desperdició una situación clara después de una buena circulación de pelota a servicio de Ismael. Y en pleno acoso cordobés, el Aspil encarriló el asunto por medio de Terry con algo más de dos minutos en el crono. Marcao se apuntó una buena tanda de paradones -le sacó una a bocajarro a Saura, tras taconazo de Miguelín- y abrochó una victoria crucial para el Aspil y dolorosa para un Córdoba Futsal que sigue sin despegar del todo. Ficha técnica 5 -Ribera Navarra: Marcao, David García, Pintinho, Terry, Anás -equipo inicial-, Carlos, Nacho Gómez, Bruno Petry, Gabriel Vásquez, Alberto Lahuerta y Adrián Pereira (p). 3 -Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Jesulito, Álex Viana, Pablo Del Moral, Ismael López -equipo inicial-, Lucas Bolo, Jesús Rodríguez, Muhammad, Miguelín, Lucas Perin, Saura, Zequi y Cristian (p). Árbitros: Menéndez Nistal y Vilas López. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Terry, Nacho Gómez y Pintinho, y al visitante Muhammad. Goles: 0-1 (3') Pablo Del Moral. 1-1 (8') Gabriel Vásquez. 2-1 (12') Bruno Petry. 2-2 (18') Miguelín. 3-2 (24') Gabriel Vásquez. 4-2 (29') Pintinho. 4-3 (33') Miguelín. 5-3 (38') Terry. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 del campeonato de Liga de Primera División disputado en el Pabellón Ciudad de Tudela, ante unos 1.000 espectadores.