El Córdoba CF B también tira de autoridad en El Arcángel

Lo del Córdoba CF B ya no sorprende a nadie. Los de Diego Caro, una semana más, guardarán el liderato bajo llave tras dejar una lección de pegada y saber estar en su segundo compromiso esta temporada en El Arcángel, donde el joven combinado blanquiverde selló una actuación impecable para desarbolar al Bollullos (3-0), al que no dio opción alguna. En el saldo, más allá incluso de los tres valiosos puntos -ante un rival directo-, los cordobeses suman otra jornada más a su particular racha de imbatibilidad hasta la fecha, que asciende hasta las 12.

La mañana en El Arcángel inició con ritmo. En el transcurso de un cuarto de hora, previo breve tanteo por ambos conjuntos, Marc Esteban ya festejaba el gol que inauguró el marcador tras una acción hilada por Turmo desde el costado, que se tradujo en el 1-0 para poner de cara la contienda. En ese dominio, tanto en el electrónico como en el juego, se cimentó también el segundo zarpazo local, entonces con Turmo como protagonista de la diana, tras una jugada colectiva que el balear culminó ante Corrales justo antes de la marcha a vestuarios. Tras el descanso, con media pugna decidida, el Bollullos dio un paso adelante y los de Caro cerraron filas, sin renunciar a la sentencia hasta el último momento, que acabó llegando por parte del recién ingresado Calero para situar el 3-0 definitivo. Como balance, los blanquiverdes reafirman su brillante dinámica una semana más a la cabeza del Grupo 10 de Tercera RFEF, al que indudablemente han tomado la medida en este eléctrico primer tramo de la temporada. La siguiente cita, a la vuelta de la esquina, con la jornada intersemanal a domicilio ante el Conil (jueves, 12.00 horas). Ficha técnica: 3 - Córdoba CF B: Eric Ruiz, Castillo, Carlos Daniel, Jan Reixach, Joaquín Delgado (Calero, 78’), Abreu (Adrián Ruiz, 60’), Adrián Turmo (Bugui, 85'), Aníbal Padrón (Matías Barboza, 60’), Marc Esteban, Fer Romero y Aitor Brito (Pau Russo, 60’). 0 - Bollullos CF: Juan Corrales, Junior, Clavijo, Feria, Álex Rubio (Dani Romero, 56’), José Parra, Alvi (Antonio Sánchez, 68’), Álvarez (Lobo, 56’), Vega (Manu Romero, 56’), Alvarito (Chama, 64’) y Kevin Bautista. Goles: 1-0 (15’) Marc Esteban. 2-0 (44’) Adrián Turmo. 2-0 (81’) Calero. Árbitro: Sergio López Risalde, del colegio jiennense. Mostró tarjeta amarilla al local Joaquín Delgado y al visitante José Parra. Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de Liga en el Grupo 10 de Tercera RFEF, disputado en el Estadio El Arcángel (Córdoba).