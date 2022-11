El Córdoba Futsal, ilusión entre dos tierras: de la Liga a la Copa

Los datos están ahí. El Córdoba Futsal está en la penúltima posición, zona de descenso en la Primera División. También está situado a tres puntos de los puestos de play off por el título. Puede uno abrazar el pesimismo o fantasear con el éxito, allá cada cual. Seguramente lo más procedente sea acudir al catecismo que Josan González, entrenador blanquiverde, viene pregonando en los últimos tiempos. "Hay que enfocarse en el momento presente", insiste el pontanés, cuyo equipo consiguió este fin de semana un triunfo de extraordinario valor. Ganó por 2-3 al Manzanares en el Pabellón Antonio Caba, un recinto inexpugnable hasta que llegaron los cordobesistas para dar un zarpazo que les mantiene en la pelea y les estimula para el reto más inmediato: jugarán el martes su eliminatoria de Copa del Rey en campo contrario ante el África Ceutí.

Lucha en distancias cortas

Hablar de equilibrio en la Primera División de fútbol sala ya no es un tópico. El Barça domina con claridad y hay no hay discusión. De momento. Existen claros desniveles presupuestarios. Eso también. Pero en la cancha la pugna es encarnizada. En la jornada ocho se disputaron ocho encuentros: siete de ellos terminaron con victoria -siempre apurada- de los anfitriones; solo hubo un triunfo forastero y se lo apuntó el Córdoba Futsal en Manzanares, donde no había ganado nadie.

En la tabla, el estado del equipo de Josan González es el paradigma de esta pelea en distancias cortas. Es penúltimo, con 8 puntos, uno más que el colista Ribera Navarra. Ambos están en los puestos de descenso. De ahí para arriba, una maraña: desde el quinto hasta el octavo tienen 11 puntos; del noveno al once, 10; del décimo segundo al décimo cuarto, 9. Cada semana se mueve todo con vaivenes constantes. Ahí está la esperanza del Córdoba Futsal, que con dos partidos resueltos favorablemente en sus viajes podría dar el salto de calidad en cuanto enganche un triunfo en el Palacio de Deportes Vista Alegre. La oportunidad le llegará el próximo sábado (19.00, LaLiga Sports TV) ante el histórico Movistar Inter, que solo tiene dos puntos más.

Antes, la Copa del Rey

La cita más inmediata del Córdoba Futsal será este martes, a partir de las 19.00, en el Pabellón Guillermo Molina Ríos de Ceuta. Allí le espera el África Ceuti, de Segunda División, en una eliminatoria a partido único. Los blanquiverdes tienen una peculiar historia con esta competición desde que subieron a Primera División. Pasaron de inesperadas y dolorosas derrotas -un par de años les despachó el Mengíbar, de inferior categoría- a un curso, el pasado, en el que soñaron con la hazaña. Les apeó en Vista Alegre el Industrias Santa Coloma (6-7) y los cordobesistas se quedaron sin poder jugar la Final a Cuatro del torneo. Esos cuartos de final suponen su techo histórico.

El África Ceutí, que marcha octavo en Segunda División, arrastra una racha de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato liguero. La última de ellas la cosechó este sábado en su casa ante el Peñíscola (2-3).