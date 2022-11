El Córdoba Futsal, más fuerte y más listo ante el Manzanares

Tres puntos al saco y una lección más de saber estar del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, que fue más resistente y listo para exprimir al máximo sus opciones en un escenario que nadie había sido capaz de mancillar. Hasta ahora. Un doblete del brasileño Álex Viana y un tanto del siempre presente Alberto Saura sirvieron al equipo blanquiverde para añadir el segundo triunfo del curso a su cuenta y confirmar que su situación en la tabla debe quedar, más pronto que tarde, en anécdota.

Por si no fuera bastante con lucir la condición de invicto y saborear aún el recuerdo de la media docena que le endosó al Movistar Inter en la última comparecencia, el Pabellón Antonio Caba empezó encendido porque, al final del partido, el presidente de la LNFS, Javier Lozano, le iba a hacer entrega al club manchego del Trofeo a la Mejor Afición de Primera División. Como para no estimularse. Al Córdoba Futsal se le presentaba una tarde complicada en el infierno de la "Bombonera". Y la resolvió con una actuación impecable, sobreviviendo a sus fases menos lucidas y a la falta de un jugador clave como Zequi, que no salió a escena esta vez.

La puesta en escena fue electrizante. En poco más de un minuto, el larguero de la meta local repelió un disparo de Saura y Fabio Alvira tuvo que intervenir un par de veces. El Manzanares ensayaba el lanzamiento en cuanto se le presentaba la ocasión, tratando de generar una sensación de dominio que los blanquiverdes contrarrestaban con orden y conscientes de que la fea etiqueta que les señala como la formación más goleada de la categoría incentiva a sus adversarios.

Un disparo en escorzo de Miguelín tras un servicio larguísimo de Lucas Bolo animó al Córdoba, que estuvo cerca de marcar en un trallazo lejanísimo de Ismael, que le pegó con la zurda para forzar a Antonio a realizar un paradón. El pívot prieguense estuvo participativo y con ganas, como también le puso su paisano Rafa López, en las filas del Manzanares. De los pies del internacional salió un saque de esquina que fue a los pies de Matamoros, cuyo tiro obligó a Fabio a despejar en una postura tan forzada que motivó la detención del partido al notar molestias. En el banquillo cordobés tragaron saliva. Con Cristian sancionado, el segundo portero era el joven Víctor, del filial. El madrileño, sin embargo, siguió en la cancha.

Una colección de ocasiones

El tailandés Muhammad conectó un zambombazo que Antonio envió a córner y acto seguido Miguelín volvió a exigir al meta local. Lo intentaba el Córdoba con tenacidad, pero sin suerte. Sí la tuvo Fran Cortés, que batió a Fabio en el minuto 12 en una acción combinada. La réplica fue inmediata del Córdoba, que acarició el empate con un lanzamiento de Saura que desvió Antonio. Los de Josan González mantenían el pulso en un partido de mucho desgaste.

Fabio salvó a su equipo desviando una andanada de Humberto y Antonio hizo lo propio ante el intento de Muhammad, muy incisivo en el tramo final de una primera parte que concluyó con una agria sensación para los blanquiverdes, que acumularon llegadas al área contraria sin resolución.

A Fabio se le siguió acumulando el trabajo en su jornada laboral. Fran Cortés le fusiló antes del minuto de la reanudación y el meta despejó como buenamente pudo. Saura asumió galones en ataque y lo intentó con tanta insistencia como infortunio. Hasta que llegó la recompensa en las botas de Álex Viana, cuyo tanto fue una metáfora del propio partido. El brasileño se buscó el sitio, resistió la presión del defensor y sacó un disparo esquinado que entró para poner el 1-1 en el marcador. La barrera ya estaba derribada. Empezaba otra prueba para un Córdoba que compensaba con fe su falta de tino.

Siempre Saura

Y apareció Saura. Y de qué modo. El murciano la colocó en la escuadra tras recibir de Miguelín en un saque de falta para dejar en silencio la grada del Antonio Caba. Sin embargo, el público volvió a entusiasmarse tras ver cómo los suyos sacaban partido de una jugada desgraciada del Córdoba. Un disparo deficiente de Deivao lo tocó Fabio y la pelota se fue a puerta sin que Muhammad, que seguramente pensaba que no iba a entrar, acertara a abortar la acción. Todos se echaron las manos a la cabeza. No era para menos.

Ismael la tiró arriba tras un formidable servicio de Jesulito y entre Fabio y el palo sacaron un torpedo de Manu Diz. Nadie se conformaba. A falta de tres para el final, una contra llevada por Del Moral concluyó con una finalizacion perfecta de Álex Viana, que reventó de nuevo el partido y provocó que Raúl Campos actuara como portero-jugador. No sucedió nada más. El Córdoba marcó el ritmo y terminó llevándose los puntos. Podría decirse que fue una sorpresa, pero no sería verdad. Los blanquiverdes enseñaron su rango.