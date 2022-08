Natalia Montilla jugará en Primera División con el Betis Féminas

La delantera cordobesa Natalia Montilla jugará la próxima temporada en Primera con el Betis. Natalia dejará así las filas del Pozoalbense, un equipo en el que era la capitana y su máxima goleadora pero que en la pasada campaña bajó de la segunda a la nueva tercera categoría nacional.

“Tengo mucha ilusión y vengo muy contenta. En el momento en que me llegó la propuesta del Betis, no me lo pensé. Quiero demostrar que puedo jugar aquí y devolver la confianza al míster", apuntó una futbolista que puede desenvolverse en distintas zonas de ataque: "He sido un poco comodín en la última temporada. Me encuentro muy bien físicamente y de cara a portería vengo con la flecha para arriba y espero que aquí sea igual”.

Natalia Montilla es una de las dos futbolistas cordobesas que tiene en su palmarés un título continental, ya que ganó el Campeonato de Europa sub 16 con España en la edición celebrada en 2015 en Islandia. España venció a Suiza por 5-2 en la final.