El título olímpico de la tiradora baenense Fátima Gálvez cumple un año

Este domingo se cumple un año de una de las gestas más grandes de la historia del deporte cordobés. El 31 de julio de 2021, los cordobeses se despertaron viendo como la tiradora baenense Fátima Gálvez ganaba una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fátima Gálvez conquistó el título olímpico en equipos mixtos de foso olímpico de tiro al plato al vencer, junto al toledano Alberto Fernández, a San Marino en la final por 41 platos a 40. Antes, en la prueba individual ocupó el puesto 13 con 116 platos rotos sobre 125, a cuatro de entrar en la final.

Aquel oro significó el segundo de la historia para el deporte de la provincia y el primero para una mujer, ya que el anterior lo obtuvo el futbolista Rafa Berges en los Juegos de Barcelona de 1992. También fue el primer título olímpico para el tiro olímpico español.

La magnitud de la gesta provocó que fueran múltiples los homenajes y muestras de reconocimiento a Fátima Gálvez en los días siguientes a su vuelta a España y durante muchos meses después.

Su Baena natal se volcó. Primero fue a recibirla a Madrid una delegación que encabezó la propia alcaldesa, Cristina Piernagorda. Posteriormente dio una vuelta a Baena en un coche descapotable en un recorrido que acabó en el Ayuntamiento. También recibió la distinción de Hija Predilecta de localidad baenense.

Fátima Gálvez se encuentra inmersa en la temporada actual. Por el momento ha sumado cuatro medallas en pruebas de la Copa del Mundo y ha ganado su cuarto título nacional consecutivo. Por delante tiene todavía en 2022 el Europeo en agosto y el Mundial en octubre.

La baenense aspira en 2024 a participar en los cuartos Juegos de su carrera. Ya los está preparando, sabedora de que no podrá defender el título de equipos mixtos al no formar parte la prueba del programa olímpico. Por tanto, tendrá que centrarse en la prueba individual, modalidad en la que tiene como mejor plaza olímpica una cuarta plaza en 2016. Gálvez y Fernández lograron un récord olímpico en Tokio que por el momento no podrán perder al no estar previsto que se dispute más en los Juegos.