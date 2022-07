La futbolista del Córdoba CF Wifi, campeona de Europa con España

La futbolista del Córdoba CF Lucía Moral ‘Wifi’ ya cuenta con un título europeo en su palmarés al vencer con España en la final del Europeo sub 19 que se ha celebrado en Ostrava. La selección venció por 2-1 a Noruega para poner el broche a una competición prácticamente perfecta en cuanto a resultados se refiere. Es la segunda futbolista cordobesa campeona de Europa tras Natalia Montilla que ganó en 2015 en la categoría sub 17. España remontó el 0-1 inicial para sentenciar con el 2-1 en el minuto 93, lo que le dio la cuarta corona de su historia en la categoría sub 19.

La selección española había llegado al partido por el título consciente de las muchas opciones que tenía de ganar el oro tras firmar un torneo perfecto hasta entonces. La competición la inició con una victoria por 3-1 ante Italia. Un segundo triunfo frente a la República Checa por 5-0 le aseguró una plaza en semifinales. Un empate contra Francia en el último partido de la fase de grupos le otorgó la primera plaza del suyo, pues solo necesitaba un punto para conseguirlo. Ya en la penúltima ronda, un marcador de 1-0 favorable contra Suecia le concedió el pase al partido por el título. Wifi (Córdoba, 11 de febrero del 2004) ha aportado dos goles durante el campeonato, marcados en la segunda parte del encuentro de la primera fase contra la República Checa. Ha contado con más de 70 minutos en los 5 partidos del campeonato, si bien no saltó al campo en la final. La presencia de Wifi en esta selección tiene un especial mérito, ya que ha sido la única integrante que no pertenece a un club cuyo primer equipo ha militado en la temporada 21-22 en la Primera División.