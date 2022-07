Este martes ha tenido lugar una reunión telemática de la Junta Directiva y la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto, en la que ha analizado la documentación presentada por los clubs interesados en participar en las 5 ligas nacionales que gestiona. Posteriormente ha dado a conocer el listado de los que han obtenido el derecho a disputar cada competición.

No se han producido sorpresas con respecto a lo que ya se sabía desde el pasado viernes, la fecha fijada como límite para que las diversas entidades presentaran la documentación correspondiente. El Milar Córdoba BF y el Camper Eurogaza UCB ya saben que tienen confirmada su presencia en la Liga Challenge femenina y la EBA masculina, respectivamente. Mientras, el Córdoba Club de Baloncesto (CCB) se ha quedado fuera de la LEB Plata y la EBA y el Climanavas Agrometal Peñarroya de la EBA, por lo que ambos deberán ahora inscribirse en la N1 Nacional.

Oficial: La temporada 2022/23 confirma la fortaleza de las Competiciones con la inscripción de 241 equipos



Este miércoles se dará a conocer la división de Grupos de los equipos de LEBPlata, LF2 y LigaEBA



5 de julio de 2022

El nuevo CCB no jugará LEB Plata, pese a que ha cumplido con toda la documentación requerida. Al no contar con derechos deportivos para participar, por ser un club nuevo creado en este mismo mes, ya sabía que debía esperar a que hubiera renuncias o al menos 5 clubs que no presentaran bien su documentación para entrar en la tercera categoría nacional, lo que no ha ocurrido. El CCB es una entidad que preside José Palacios que ha surgido fruto de la fusión de los conjuntos séniors del Coto Ciudad de Córdoba y el Colegio Virgen del Carmen.

Dentro de la LEB Plata, el Barcelona B ha permutado su plaza con el Salou de EBA, al igual que el Pozuelo de LEB con el Talavera de EBA. Mientras, el Santurtzi ha renunciado a su plaza que va a pasar a ocupar el Alginet (Valencia), el primer reserva sin derechos con la documentación presentada de manera correcta.

El Milar, listo para la Liga Challenge

El Milar Córdoba BF debutará en la segunda categoría femenina al permutar la plaza que ostentaba en la Liga 2 con el Ramón y Cajal (Granada). Este club de apenas dos años de vida compitió en la campaña 20-21 en la N1 Nacional, en la que, tras ascender deportivamente, se ganó el derecho a competir en la edición 21-22 de la Liga 2. Ahora dará un nuevo salto competitivo al entrar en la Liga Challenge, lo que le permitirá encontrarse entre los 32 mejores equipos de España.

También estará en Challenge La Salle Melilla al entrar en una doble permuta que además ha devuelto a la Liga Femenina Endesa al descendido Clarinos (Tenerife) y que ha enviado al Campus Promete de la Liga Femenina Endesa a la Liga 2.

El UCB competirá en la EBA

El Camper Eurogaza UCB jugará por primera vez en la EBA al adquirir los derechos deportivos que poseía el Estepona en la cuarta categoría nacional. Rafa Gomáriz dirigirá a un equipo que en las dos campañas anteriores militó en la N1 Nacional. En la liga 21-22, el UCB fue el mejor conjunto cordobés de la N1 al ocupar el tercer lugar de su grupo y luchar hasta la última jornada por un puesto en las eliminatorias de ascenso.

El CP Peñarroya no competirá en la EBA al no producirse renuncias, pues era el número 3 en la lista de reservas para entrar en esta división, en el supuesto de que las hubiera. El conjunto minero compitió en el pasado curso en la EBA pero bajó al terminar en la última posición de su grupo. José Antonio Santaella ha renovado para seguir en el banquillo de este equipo en la próxima campaña.