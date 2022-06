UCB, CCB y Peñarroya ya conocen su hoja de ruta para estar en las ligas nacionales

Los conjuntos cordobeses de baloncesto que desean participar la próxima temporada en las competiciones nacionales ya conocen la hoja de ruta de su futuro inmediato. Entregar en la Federación Española (FEB) la documentación correspondiente es el próximo paso para todos ellos.

El plazo para formalizar las inscripciones concluirá este viernes, 1 de julio, a las 13.00 horas. Los clubs pueden sellar la inscripción a través del intranet privado de la página web de la Federación Española. Cualquier club con derechos deportivos a participar en una liga que no presente todos los papeles a tiempo, se quedará el 1 de julio fuera de ella si lo hace de forma correcta cualquier otro de España sin derechos.

Los empleados de la FEB tendrán que analizar todas las documentaciones presentadas para ver el estado de cada una. Posteriormente, la Comisión Delegada y la Junta Directiva de la FEB, que cuenta con el presidente de la Federación Andaluza, el cordobés Antonio de Torres, se reunirá previsiblemente el 4 de julio, para dar el visto bueno a la lista de equipos inscritos en cada liga.

El CCB ya ha presentado la documentación de LEB Plata

El Córdoba Club de Baloncesto (CCB), una entidad que ha nacido fruto de la fusión de los conjuntos séniors del Coto Ciudad de Córdoba y El Carmen, ha anunciado que ha presentado la documentación para competir en LEB Plata. Al no disponer de derechos deportivos tendrá que esperar para saber si puede entrar en la categoría por renuncias de otros equipos. Mientras, puede negociar la adquisición de derechos de un club que desee renunciar a seguir en las ligas nacionales. No puede permutar una plaza de EBA con una de LEB Plata, debido a que no posee ninguna en la cuarta categoría.

En la EBA, el Camper Eurogaza UCB tiene asegurada una plaza al adquirir los derechos del Estepona. El Climanavas Agrometal Peñarroya, que jugó la pasada EBA pero descendió, está a la espera de poder regresar. Al igual que el CBC, ya ha presentado la documentación para participar en la FEB. Ahora tendrá que esperar a que haya renuncias, o también negociar la adquisición de derechos de un club que ya los tenga.