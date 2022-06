El UCB enseña las cartas de su proyecto para la Liga EBA

Córdoba contará la próxima temporada con un representante en la Liga EBA. Si hay alguno más, ya se verá -se avecina verano tormentoso de despachos y encajes rocambolescos-, pero en medio de este mar de incertidumbres en que se ha transformado el baloncesto provincial en las últimas semanas ya hay una certeza: el UCB Córdoba Camper Eurogaza competirá en la quinta categoría nacional en el curso 22-23. Sus rectores, encabezados por el presidente, Jaime Aguilera, presentaron el proyecto en las instalaciones del hotel Córdoba Centro en un acto en el que quisieron exponer su plan de crecimiento de modo natural.

El Ubi Concordia Baloncesto Córdoba, fundado en 2018, fue en el campeonato 21-22 el mejor clasificado deportivamente entre los cordobeses en la Nacional N1. Pugnó hasta la penúltima jornada por clasificarse para los play offs de ascenso a EBA, pero se quedó a las puertas. Logró, sin embargo, abrirlas poco más tarde por medio de una operación de despacho en la que permutó su plaza con el Estepona. Tras este acuerdo, el UCB estará en una división en la que el Climanavas Agrometal Peñarroya fue el abanderado cordobés hasta que consumó su descenso como colista, si bien aún aguarda algún movimiento que le permita recuperar el sitio.

Con un plan trazado

El UCB presentó en sociedad a un equipo técnico en el que no se registran novedades. Jaime Aguilera ha renovado su confianza en los técnicos que condujeron las plantillas masculina y femenina en la N1. Rafael Gomáriz e Inma Maestre seguirán llevando el timón en sus respectivos equipos tras cumplir sus retos: el equipo masculino experimentó un salto de calidad y pasó de colista a candidato al título, mientras que el femenino salió airoso de una experiencia pionera.

"No vamos a sacar conejos de la chistera", dijo con rotundidad el presidente, Jaime Aguilera, que insistió en que el crecimiento del club debe ser "gradual" y "paso a paso", elevando el número de equipos de la cantera para potenciarla y construyendo un proyecto que tendrá su referente en el equipo de la Liga EBA. "Sabemos a dónde vamos y no queremos que esto sea flor de un día, sino que tenga una continuidad y a ver si el año que viene presentamos algo para seguir creciendo, que lo habrá", expresó.

Por su parte, Pedro Bello, responsable del área deportiva dibujó un club "joven y humilde", que sabe "dónde ir" y sobre todo "con quién ir". "Un club de baloncesto debe tener alineados los objetivos de club, entrenadores y familias, y eso lo potenciamos desde el UCB", indicó, recalcando que los límites "los pondremos nosotros". El deseo del UCB es "seguir trabajando" para "formar una plantilla sólida y competitiva" para abordar el reto de la Liga EBA, según Bello, que valoró el "sentimiento de club" que existe en toda la comunidad verde.

Gomáriz: "Somos trabajadores"

"Es un momento importante, porque estamos diciendo lo que queremos ser cuando seamos mayores", dijo el técnico, con amplia experiencia en ligas FEB. Gomáriz resaltó que habrá una labor insistente y humilde, que nace del trabajo y la honestidad. "No somos los Lakers ni vamos en plan destroyer, somos trabajadores y tenemos la ilusión de estar a la altura de lo que se espera de nosotros y, sobre todo, que la gente se sienta orgullosa de nosotros", aseguró. El entrenador apuntó que su idea es "mantener el bloque del año pasado" porque "se lo han ganado" y "son gente de Córdoba que nos han devuelto con creces la confianza que pusimos en ellos". El proyecto será "netamente cordobés", aunque "habrá alguna gente de fuera" porque el salto deportivo es obvio. "No vamos a ir a por gente que no se identifique con nuestro proyecto, lo buscamos con los nuestros y sentando las bases con gente de aquí", dijo.

Por su parte, Inma Maestre dijo que "los hechos" son los que deben hablar y valoró el trabajo de David Ruso, el nuevo responsable de cantera, para potenciar las bases femeninas del club. "El trabajo no se hace solo, hubo gente que me ayudó y se lo quiero agradecer", zanjó.