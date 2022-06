El Ángel Ximénez de balonmano confirmó la continuidad por un año más del lateral derecho local Luisfe Reina. El equipo de Puente Genil ejecutó la cláusula que había en su contrato que permitía que continuara en la temporada 22-23, según informó esta entidad a través de sus canales oficiales.

De mutuo acuerdo, club y jugador hicieron factible el apartado del contrato de la temporada 2021-2022 que permitía la renovación automática, por lo que Luisfe también será protagonista de la décima temporada de Ángel Ximénez en la máxima categoría del balonmano nacional. El esperado regreso del hijo pródigo al club de su infancia llegó en el pasado mercado invernal tras 15 años lejos de Puente Genil, desde donde marchó con solo 17 para iniciar una extensa y admirable trayectoria que lo ha llevado a vestir la camiseta de 11 clubes. En países como Israel, Hungría o Francia ha competido este jugador pontanés de 33 años.

Luisfe declaró que se siente muy contento de empezar la próxima temporada “desde cero en Puente Genil para intentar que el equipo sea competitivo y tenga aspiraciones”.

El jugador pontanés ve la Asobal “tan igualada que cualquiera puede tener aspiraciones o se le puede complicar mucho la clasificación, por lo que tengo muchas ganas de que el equipo pueda dar un golpe en la mesa y sea un equipo competitivo o muy competitivo”.

El lateral reconoció que en su regreso en enero a Puente Genil “me sentí más cómodo de lo que esperaba. Sí que la situación era un poco compleja, porque venía después de estar muchos años fuera y había muchos sentimientos encontrados, pero es verdad que me he sentido muy bien recibido, con mucho cariño y sí es cierto que siento que juego en mi club. Llevaba muchos años que no tenía una sensación tan intensa a la hora de competir con un club”.