Que el Gobierno de Aragón está molesto con el presidente del COE, Alejandro Blanco, está claro desde hace ya varias jornadas. Y así lo ha puesto también de manifiesto la consejera de Presidencia del Ejecutivo Autónomo, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha exigido a Blanco que “de un paso atrás” porque después de tantas “contradicciones” se ha convertido en un “obstáculo para que haya un acuerdo”. Además, ha reconocido que el lunes, Blanco “dio un salto al vacío” con la posibilidad de votar entre las propuestas de Aragón y Cataluña y, además, ha añadido “una confrontación territorial”.

En este sentido, ha señalado que Blanco es “juez y parte” ya que ha actuado como más como “un comisario político” de Cataluña, de ahí la exigencia de que de “un paso atrás porque no nos podemos fiar” de él, ha dicho, ya que ha señalado que la propuesta que ha defendido es la de Cataluña y "parece que necesitaba un tonto útil para que fuera culpable y no lo vamos a permitir".

Además, ha señalado que sigue esperando que se se les convoque desde el COE para que den a conocer la propuesta “por lotes” que hay preparada y que darán a conocer “en breve” a la ciudadanía; pero si son convocados acudirán puesto que “las instituciones están por encima de las personas", ha repetido en varias ocasiones.

La consejera ha calificado la actuación de Blanco como de "culebrón esperpéntico" por el enésimo cambio de opinión del presidente del COE, que ha tenido un único denominador común, que es "la defensa de Cataluña" y la adjudicación de Aragón como de "mera comparsa", al mismo tiempo que ha señalado que se ha ejercido sobre la comunidad un "chantaje insoportable". Además, ha insistido en que Aragón siempre ha actuado "con lealtad y honestidad" desde el minuto 0, algo que "no ha hecho el presidente del COE", ya que sus contradicciones buscan "situar como culpable a Aragón y no lo vamos a consentir".

Pérez recordó la cronología de desencuentros entre Aragón y el Comité Olímpico Español, ya que Blanco "no ha jugado limpio" al desoír todas las voces de Aragón, dando un trato "desigual" y "complicando todo el proceso", ha dicho. Y ha puesto como ejemplo que a las reuniones técnicas por parte de Aragón fueron técnicos pero por Cataluña, políticos; y ellos han podido analizar las propuestas y desde Aragón no, ha señalado. Esto provocó que "diera por bueno un acuerdo que no existía".

Las contradicciones se han mantenido en el tiempo, ha señalado, ya que primero puso un límite y se desdijo, después se "retomaron las negociaciones", que sería "conjunta o no sería" y ahora que "puede haber votación" entre las candidaturas de Aragón y Cataluña, lo que "denota falta de confianza" y "frivolidad" porque Aragón no tiene "ningún documento técnico"

En cuanto a la última decisión de Blanco, de la posibilidad de votar entre dos propuestas, la calificó de "salto al vacío" y de "patinazo olímpico" y ha añadido que en Aragón "hemos perdido la confianza" en Blanco y en su posibilidad de "eliminar obstáculos" por lo que, insistió debe "dar un paso atrás", ya que un cambio podría permitir llegar a acuerdos

Además, ha hecho hincapié en que Aragón "en ningún momento ha cambiado su posición" ya que "defendemos la calidad de nuestras estaciones" y de las propuestas hechas en igualdad porque "a eso fuimos invitados".

Preguntada por si esperaba algún paso adelante en la reunión entre el COE y el COI, que tiene hoy lugar en Madrid, por hechos que nada tienen que ver con los Juegos Olímpicos, ha dicho: "Confío en que haya una reflexión de lo sucedido y que cuenten con las comunidades leales" porque puede haber una "rectificación".